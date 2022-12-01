 

“Вторичку” поддерживают срочные продажи

01.12.2022, 2:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На вторичном рынке квартир сохраняется рекордно высокая доля объявлений о срочной продаже – 4%. Это один из факторов, поддерживающих спрос в сегменте. По итогам ноября активность покупателей выросла на 8%.

Другая причина – сезонность. Традиционно в ноябре на сделку выходят те, кто хочет решить жилищный вопрос до конца года. Кроме того, в это время во многих компаниях выплачиваются премии.

Динамика спроса на вторичном рынке в ближайшем будущем будет зависеть от рынка первичного. При отмене льготной ипотеки на новостройки часть покупателей уйдет на рынок готовых квартир, где цены станут сопоставимыми, а рисков значительно меньше.

Цены на вторичные квартиры в крупнейших городах России остаются примерно на одном уровне уже около 6 месяцев. Продавцы боятся отпугнуть покупателей и не рискуют менять ценник.

В Москве готовые квартиры за год подорожали на 2%, до 304,6 тыс. рублей за кв. м. Предложение “вторички” за этот период выросло на 42,6%.

Подмосковные вторичные квартиры за год стали дороже на 5,6%. Средняя цена кв. м в ноябре составила 157,4 тыс. рублей. Объем предложения вырос на 42,5%.

В Санкт-Петербурге средняя стоимость “вторички” увеличилась на 7,9%, до 202,6 тыс. рублей. За год объем предложения вырос на 38,1%.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10.20 / Меган Маркл и принц Гарри выступили на виртуальном саммите TIME100 Talks

16.09.22 / Стильная мама: четыре наряда, в которых Блейк Лайвли объявляла о своих беременностях

02.05.22 / Выход из зоны комфорта и отношение к командной работе: Олег Верещагин поделился впечатлениями от участия в шоу “Звезды в Африке”

25.02.22 / Преломление хлеба

23.06.22 / Расчёты ООН не оправдались – кризис с украинскими беженцами в Европе затягивается

02.08.21 / Скандалы: Роман Абрамович держит нос по ветру

18.01.22 / Худая блондинка Сябитова вернулась из 90-х, поразив фанатов

26.01.22 / Мнение: Обращайтесь в марте

19.10.22 / Меган Маркл о Пэрис Хилтон, актерской карьере и стереотипах о самой себе в новом интервью

29.04.21 / В День пожарной охраны цистерны пожарных автомобилей заправят чешским пивом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика