Генерал-майор ВС РФ Егоров: Террористы обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
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Террористы «Джебхат Ан-Нусра» (организация запрещена в РФ) обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Олег Егоров.
Как сообщил генерал, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал обстрел идлибской зоны деэскалации со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», передает РИА «Новости».
Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике генерал-майор Олег Егоров сообщил, что Турция в последние две недели без объяснения причин перестала участвовать в совместном патрулировании в Сирии.
Он также информировал, что террористы собрались нанести удары с беспилотников по российской авиабазе Хмеймим и позициям правительственных сил Сирии в провинции Идлиб.
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