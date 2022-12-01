 

Генерал-майор ВС РФ Егоров: Террористы обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

01.12.2022, 2:45, Новости дня
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Террористы «Джебхат Ан-Нусра» (организация запрещена в РФ) обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Олег Егоров.

Как сообщил генерал, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал обстрел идлибской зоны деэскалации со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», передает РИА «Новости».

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике генерал-майор Олег Егоров сообщил, что Турция в последние две недели без объяснения причин перестала участвовать в совместном патрулировании в Сирии.

Он также информировал, что террористы собрались нанести удары с беспилотников по российской авиабазе Хмеймим и позициям правительственных сил Сирии в провинции Идлиб.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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