Жители одного из микрорайонов Киева перекрыли трамвайные пути из-за отсутствия света в домах

Жители одного из микрорайонов Киева перекрыли трамвайные пути из-за отсутствия света в домах при подключенных к сети и продолжающих ходить трамваях, свидетельствуют появившиеся в Сети видеокадры.

В Сети появились видеокадры, на которых люди в теплой одежде стоят на трамвайных путях. Спины протестующим освещает фонарь стоящего на путях из-за невозможности продолжить движение трамвая. «Да вы давите их смелее – они разойдутся», – говорит за кадром голос, предположительно, одного из пассажиров трамвая. Судя по видеокадрам, в окружающих место событий домах нет электричества – окна все темные.

Напомним, в прошлую среду большая часть Украины осталась без света из-за ударов по энергетической инфраструктуре страны.

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