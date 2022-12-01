 

Жители одного из микрорайонов Киева перекрыли трамвайные пути из-за отсутствия света в домах

01.12.2022, 2:45, Новости дня
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Жители одного из микрорайонов Киева перекрыли трамвайные пути из-за отсутствия света в домах при подключенных к сети и продолжающих ходить трамваях, свидетельствуют появившиеся в Сети видеокадры.

В Сети появились видеокадры, на которых люди в теплой одежде стоят на трамвайных путях. Спины протестующим освещает фонарь стоящего на путях из-за невозможности продолжить движение трамвая. «Да вы давите их смелее – они разойдутся», – говорит за кадром голос, предположительно, одного из пассажиров трамвая. Судя по видеокадрам, в окружающих место событий домах нет электричества – окна все темные.

Напомним, в прошлую среду большая часть Украины осталась без света из-за ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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