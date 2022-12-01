 

Постпредство РФ при ОБСЕ обвинило Польшу в политической цензуре и грубом нарушении обязательств организации

01.12.2022, 2:45, Новости дня
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Решение Варшавы аннулировать аккредитацию журналистов ТАСС и РИА Новости на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Польше является вопиющим актом политической цензуры и грубым нарушением обязательств ОБСЕ, говорится в комментарии российского постпредства при международной организации.

Российское внешнеполитическое ведомство в своем Telegram-канале опубликовало комментарий постпредства РФ при ОБСЕ, в котором подчеркивается, что польские организаторы, аннулируя аккредитацию журналистов РИА Новости и ТАСС на СМИД ОБСЕ в Лодзи, демонстрируют полное пренебрежение свободой слова.

Москва назвала решение Варшавы вопиющим актом политической цензуры и грубым нарушением обязательств ОБСЕ, потребовав скорейшего восстановления аккредитации российских корреспондентов на СМИД ОБСЕ в Польше и решительной реакции со стороны представителя международной организации по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру.

Напомним, в середине ноября Польша отказала РФ в выдаче виз делегации для участия в сессии Парламентской ассамблее ОБСЕ в Варшаве. В середине октября Россия обвинила Польшу в подрыве многостороннего взаимодействия в ОБСЕ в угоду собственным интересам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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