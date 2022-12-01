 

Немецкий политик – наплыв украинских беженцев этой зимой грозит довести общество до точки кипения

01.12.2022, 2:35, Разное
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Коммуны в Германии уже сейчас не справляются с наплывом беженцев с Украины и из других регионов мира, пишет на страницах Die Welt Фредерик Пауль, немецкий региональный политик из Христианско-демократического союза. На данный момент в них де-факто проживает больше мигрантов, чем во время кризиса 2015—2016 годов. И зимой ситуация только ухудшится, ведь отсутствие тепла и электричества вынудит сотни тысяч украинок с их детьми бежать в сторону Германии, из-за чего немецкое общество «может дойти до точки кипения», предостерегает автор.


AP

Коммуны в Германии не справляются с наплывом беженцев с Украины и из других регионов мира, пишет на страницах Die Welt Фредерик Пауль, немецкий региональный политик из Христианско-демократического союза. Граждане ФРГ крайне раздражены и не исключено, что «общество может дойти до точки кипения», предупреждает он.

При этом зимой ситуация только ухудшится, ведь для Украины она выдастся суровой. РФ уничтожает инфраструктурные объекты, из-за чего людям придётся жить без электричества и тепла. В результате сотни тысяч женщин и детей побегут в сторону Германии, а во многих коммунах уже сейчас де-факто живёт больше мигрантов, чем во время кризиса 2015—2016 годов.

Это станет серьёзным испытанием для солидарности немцев, предостерегает автор. Уже сейчас видны первые признаки того, что общество может не выдержать: люди начали делить беженцев и соискателей статуса беженца по принципу: «Да — украинцам и нет — иракцам и эритрейцам».

«Я категорически отвергаю этот дискурс о разделении беженцев на два класса, ведь он не помогает в решении проблемы и вопросе распределения. А вот если бы людей, подлежащих принудительной высылке, тех, чьи заявки о предоставлении статуса беженца были отклонены, а также тех, кто лишился своего права на проживание, последовательно депортировали — это бы помогло».

«Я вижу, что мы движемся к точке предела устойчивости общества, предела лояльности и солидарности. Нельзя позволять отравлять настроение подстрекателям справа и тем слева, кто пытается преуменьшить серьёзность ситуации». Центристы должны приложить все возможные усилия для того, чтобы не позволить стравить между собой граждан ФРГ и тех, кто приезжает в Германию, чтобы найти жильё и работу, призывает Пауль.


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