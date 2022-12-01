 

Sky News – французский багет нашёл своё место в истории — его признали частью нематериального наследия ЮНЕСКО

01.12.2022, 2:35, Разное
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Особенности приготовления французского багета официально внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО, передаёт Sky News. По словам генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, это решение воздаёт честь не только хлебу, но и мастерству французских пекарей.


АР

Знаменитый французский багет обрёл новый статус, получив место в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, пишет Sky News. 

В среду специалисты ЮНЕСКО выбрали заявку Франции под названием «Мастерство и культура выпекания багетного хлеба». Как напоминает издание, багет является основной частью французского рациона уже не менее 100 лет. В список также входят кимчи, ямайское регги, йога и около 600 других традиций более чем из 130 стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал решение, назвав багет «французским образом жизни» и «250 граммами волшебства и совершенства нашей повседневной жизни». По словам французского лидера, страна годами боролась за признание багета. 

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле отметила, что решение воздаёт честь не только хлебу, но и признаёт «мастерство ремесленников-пекарей» и «ежедневный ритуал». «Важно, чтобы эти навыки и социальные привычки продолжали существовать в будущем», — приводит Sky News слова Азуле.

По данным компании Fiducial, Франция производит около 16 миллионов булок в день, или почти 6 миллиардов в год. Однако Министерство культуры страны предупреждает о «непрерывном сокращении» числа традиционных пекарен: за последние 50 лет ежегодно закрывалось около 400 мест. Впрочем, парижанка Марин Фурсье назвала основной проблемой не количество пекарен, а качество хлеба. Так, по её словам, в стране стало легко купить «плохой багет».


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