Tasnim News Agency: Посол Франции вызван в МИД Ирана из-за вмешательства Парижа во внутренние дела исламской республики

Посол Франции в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана в связи с вмешательством Национального собрания французского парламента во внутренние дела исламской республики, сообщило Tasnim News Agency.

Нижняя палата парламента Франции в среду приняла резолюцию, выразив поддержку участникам демонстраций в Иране и «самым решительным образом» осудив «жестокие и широкомасштабные репрессии» сил безопасности Ирана против «мирных демонстрантов», назвав действия Тегерана «вопиющим и неприемлемым нарушением права на демонстрации и свободу выражения мнений», передает ТАСС.

За резолюцию проголосовали все 149 депутатов, явившихся на заседание.

В резолюции упоминаются «дискриминация в отношении женщин и представителей меньшинств», «произвольные задержания», «применение пыток и других форм жестокого обращения, унижающих достоинство человека, в иранских тюрьмах».

Нижняя палата парламента Франции одобрила инициативу по созданию специального механизма ООН для расследования нарушений прав человека в исламской республике. Депутаты рекомендовали кабмину «действовать на дипломатическом уровне, чтобы исключить Иран из Комиссии по положению женщин ООН», а также «призвать к независимому и прозрачному расследованию обстоятельств подозрительной смерти Махсы Амини».

Тегеран осудил резолюцию Национального собрания французского парламента «в поддержку движения за свободу иранского народа», назвав ее вмешательством во внутренние дела исламской республики. В ноте протеста, врученной послу, также говорится о «неприемлемых заявлениях», которые глава МИД Франции Катрин Колонна сделала в ходе выступления на заседании Национального собрания.

Напомним, в начале ноября американский президент Джо Байден заявил, что США в скором времени «освободят Иран», после чего добавил, что жители Ирана «освободят сами себя».

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