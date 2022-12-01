Родившаяся в украинских Черновцах американская актриса Мила Кунис назвала борщ и вареники «русскими блюдами»

Родившаяся в украинских Черновцах американская актриса Мила Кунис назвала борщ и вареники «русскими блюдами».

«Русские блюда – это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свеклы», – сказала актриса в интервью Harper’s Bazaar, опубликованному на YouTube-канале журнала.

Кинозвезда ранее отмечала, что родным для нее является русский язык.

Напомним, 1 июля Киев добился включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как русские придумали «украинский борщ».

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