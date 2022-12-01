Ракета «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк, сообщили в оборонном ведомстве.

В министерстве сообщили, что 1 декабря с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник стартовавшая с Плесецка ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Еще один пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в интересах Минобороны состоялся 2 ноября.

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