Bloomberg – Столтенберг призвал не повторять с Китаем ошибки, допущенные в отношениях с Россией

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг призвал сокращать зависимость от Китая, чтобы не совершать те же ошибки, которые были допущены в отношениях с Россией, пишет Bloomberg. По словам Столтенберга, чрезмерная зависимость от «авторитарных режимов» делает страны НАТО уязвимыми.



АР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что страны альянса должны избегать повторения ошибок, допущенных в отношениях с Россией, и ограничить зависимость от Китая, пишет Bloomberg.

«Я верю в свободную торговлю, и страны-члены должны продолжать торговать с Китаем, но мы не можем принимать эти решения, исходя исключительно из коммерческих соображений», — заявил Столтенберг в интервью Bloomberg Television после саммита министров иностранных дел в Бухаресте.

По его словам, ситуация в отношениях с Россией показывает, что это не может быть лишь коммерческим решением, так как имеет отношение к безопасности. «Чрезмерная зависимость в вопросе ресурсов от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем», — приводит агентство слова генсека НАТО.

Как напоминает Bloomberg, в Бухаресте министры ряда стран альянса подчеркнули, что Пекин может помочь в достижении соглашения о прекращении украинского конфликта. А в июне лидеры Организации Североатлантического договора согласились с тем, что Китай представляет собой «системный вызов», указав на углубление стратегического партнёрства между Пекином и Москвой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам после встречи в Бухаресте, что правительствам необходимо быть «осторожными» с инвестициями из Китая в стратегические секторы и отрасли. Американский политик призвал руководствоваться соображениями безопасности, «прежде чем разрешать любые инвестиции».

Столтенберг также указал на «агрессивное, принуждающее и угрожающее» поведение Китая в отношении Тайваня, отметив, что «для этого нет никаких причин, и любой конфликт вокруг Тайваня не отвечает ничьим интересам», пишет Bloomberg.