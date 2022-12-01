“На счетах – ноль”: директор сообщил об отсутствии доходов у сбежавшей в Израиль пенсионерки Пугачевой

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из России.

Одновременно с этим начался процесс ее избавления от активов в России. В частности, она решила ликвидировать свою компанию “АБП”.

“Мы решили ее закрыть, потому что она не нужна, – сообщила директор артистки Елена Чупракова. -Фирма делалась под концертную деятельность Аллы Пугачевой. А концертов нет уже десять лет (в последний раз певица выходила на сцену в апреле и ноябре 2019 года в Москве и Минске в рамках 70-летия – Прим. ред.)”.

Директор Пугачевой сообщил и про финансы, которые, как оказалось, поют романсы. “Никакого дохода не было, – раскрыла Чупракова состояние фирмы Примадонны в последнее время. – А в таком случае зачем же налоги-то платить? Предприятие не работает, а налоги платим и зарплату тоже. Ее же нельзя “нулевкой” держать. На счетах – ноль”