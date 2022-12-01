 

Платон и Роман Зимоуказатели: приметы и традиции 1 декабря

01.12.2022, 0:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ИСТОРИЯ

1 декабря считается днем, когда святые Платон и Роман отдали свои жизни за веру. Святые мученики Платон и Роман жили в IV веке. Платон проповедовал христианство с ранних лет, за что и пострадал. Римский император Агриппин возненавидел его, приказал схватить и пытать. Несмотря на страшные муки, Платон все выдержал, но не отрекся от веры в Бога. После этого мученик был казнен, впоследствии его причислили к лику святых.

Святой Роман попал под гонения христиан во времена правления императора Максимилиана. После того, как Роман не согласился отречься от веры в Бога, его пытали и казнили. Вместе с Романом язычники замучили до смерти отрока Варула, который заступался за Романа и хотел его защитить.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ НА 1 ДЕКАБРЯ

1 декабря – не только начало календарной зимы и церковный праздник, но и важный народный праздник, с которым связано множество примет и традиций. Наши предки в этот день предугадывали погоду на всю зиму и просили святых Платона и Романа о благополучии в холодное время.

Считается, что в этот православный праздник можно и даже нужно хлопотать по дому. Можно делать любую работу, к примеру, изготавливать игрушки. Также в этот церковный праздник следует посетить храм.

Святых просили о помощи и защите урожая на весь будущий год, а также о финансовом благополучии для семьи. Есть поговорка: “Платон и Роман, насыпьте денег карман”. Говоря такие слова, надо было обязательно держать в руках крупную денежную купюру. После этого счастливую купюру не тратили до следующей зимы.

Согласно приметам, какая погода стоит в этот церковный праздник, такой и будет вся зима. Какое утро в этот день, такой будет декабрь. Какая погода в обед – такой январь, какой вечер, такой февраль.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В этот день запрещается есть из стеклянной посуды. Нельзя выкидывать детские игрушки. Не стоит также жаловаться на судьбу, иначе будет еще хуже. Нельзя сплетничать и обсуждать других по тем же причинам. Кроме того, не рекомендуют отправляться в дальнюю дорогу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06.21 / От любой хвори спасает заговор, прочитанный в Троицу над первой водой из крана

02.11.22 / Мнение: О шокирующих расходах Украины «на войну с Россией»… Кто платит?

11.07.21 / Мошенники добрались до космонавта на МКС

16.03.22 / Сестра Жанны Фриске Наталья показала, как готовится к рождению первенца

06.02.21 / Для покрытия штрафа правительство выделит «Норникелю» 500 млрд рублей

04.02.22 / Вирусолог назвала способ предотвратить заражение “омикроном”

15.06.22 / Мнение: О сути этого всего… Шокирующий «слив» из окружения Лаврова

03.10.22 / Самозанятыми в Москве зарегистрировались более 1,1 миллиона человек

20.10.22 / Высокий пучок, две косы и повязка со стразами: десять причесок для вьющихся волос на новогоднюю вечеринку

07.11.22 / Мнение: Несолоно хлебамши

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика