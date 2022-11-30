 

Вот так поворот: сын-фрик Яковлевой показал на камеру волосатую киску подруги

30.11.2022, 22:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

61-летняя актриса
Елена Яковлева за свою актерскую карьеру успела завоевать несколько престижных
наград, сняться в десятках фильмов и сериалов. Поклонники актрисы ценят ее за
простоту, близость к зрителю и очень душевные роли. Однако, многие
познакомились с творчеством женщины после новостей об ее сыне.

Когда начинает
казаться, что поклонников Елены Яковлевой уже ничем не удивить, ее сын Денис
Шальных показывает новиночку. На днях сын-фрик, как его прозвали интернет-пользователи
из-за обилия татуировок на лице и теле, показал на камеру волосатую киску.
На фотографии он в постели играет с любимицей.

Речь, конечно же,
идет о домашнем питомце и ее пушистой подруге — красивой длинношерстной кошечке. Подписчики сына Елены
Яковлевой в шоке — вот так поворот, мужчина способен на нежность к другому
существу? Обычно, в своем микроблоге он постит очень провокационный контент и
показывает хамское отношение к недоброжелателям. Никто не ожидал таких
нежностей на его страничке.

Напомним, что
Денис не любит, когда к нему приходят поклонники звездной мамы. Он считает, что
его стиль жизни отличается от материнского, а потому и люди не должны
подписываться на его страничку. Но что поделать — ровесники Елены Яковлевой
любят заглянуть в личную жизнь наследника любимой актрисы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05.22 / Инопланетяне рассказали о происхождении человечества

23.08.22 / Запреты на русское искусство и на визы для россиян играют на руку Путину

30.08.22 / Cтремление Калифорнии полностью отказаться от машин, работающих на бензине, приведёт к бунту – Чак Девор

15.06.21 / Салициловая кислота и не только: вредные ингредиенты для ухода за сухой кожей

13.08.21 / Зеленский наградил комика Мирзализаде орденом Ярослава Мудрого

20.01.22 / Мнение: Самый страшный человек

15.01.22 / Мнение: Завершение “Пространства”

26.10.22 / Welt – негодование, разочарование, недовольство — франко-германская дружба рискует не пережить украинский кризис

01.12.21 / Форум “Развитие парламентаризма” может пройти в сентябре 2022 года

06.07.21 / Каждое лето волосы превращаются в “солому”: что не так с вашим уходом, если такое случается

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика