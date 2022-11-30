Вот так поворот: сын-фрик Яковлевой показал на камеру волосатую киску подруги
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61-летняя актриса
Елена Яковлева за свою актерскую карьеру успела завоевать несколько престижных
наград, сняться в десятках фильмов и сериалов. Поклонники актрисы ценят ее за
простоту, близость к зрителю и очень душевные роли. Однако, многие
познакомились с творчеством женщины после новостей об ее сыне.
Когда начинает
казаться, что поклонников Елены Яковлевой уже ничем не удивить, ее сын Денис
Шальных показывает новиночку. На днях сын-фрик, как его прозвали интернет-пользователи
из-за обилия татуировок на лице и теле, показал на камеру волосатую киску.
На фотографии он в постели играет с любимицей.
Речь, конечно же,
идет о домашнем питомце и ее пушистой подруге — красивой длинношерстной кошечке. Подписчики сына Елены
Яковлевой в шоке — вот так поворот, мужчина способен на нежность к другому
существу? Обычно, в своем микроблоге он постит очень провокационный контент и
показывает хамское отношение к недоброжелателям. Никто не ожидал таких
нежностей на его страничке.
Напомним, что
Денис не любит, когда к нему приходят поклонники звездной мамы. Он считает, что
его стиль жизни отличается от материнского, а потому и люди не должны
подписываться на его страничку. Но что поделать — ровесники Елены Яковлевой
любят заглянуть в личную жизнь наследника любимой актрисы.
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