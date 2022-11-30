Вот так поворот: сын-фрик Яковлевой показал на камеру волосатую киску подруги

61-летняя актриса

Елена Яковлева за свою актерскую карьеру успела завоевать несколько престижных

наград, сняться в десятках фильмов и сериалов. Поклонники актрисы ценят ее за

простоту, близость к зрителю и очень душевные роли. Однако, многие

познакомились с творчеством женщины после новостей об ее сыне.

Когда начинает

казаться, что поклонников Елены Яковлевой уже ничем не удивить, ее сын Денис

Шальных показывает новиночку. На днях сын-фрик, как его прозвали интернет-пользователи

из-за обилия татуировок на лице и теле, показал на камеру волосатую киску.

На фотографии он в постели играет с любимицей.

Речь, конечно же,

идет о домашнем питомце и ее пушистой подруге — красивой длинношерстной кошечке. Подписчики сына Елены

Яковлевой в шоке — вот так поворот, мужчина способен на нежность к другому

существу? Обычно, в своем микроблоге он постит очень провокационный контент и

показывает хамское отношение к недоброжелателям. Никто не ожидал таких

нежностей на его страничке.

Напомним, что

Денис не любит, когда к нему приходят поклонники звездной мамы. Он считает, что

его стиль жизни отличается от материнского, а потому и люди не должны

подписываться на его страничку. Но что поделать — ровесники Елены Яковлевой

любят заглянуть в личную жизнь наследника любимой актрисы.