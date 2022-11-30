 

А как же Анисина? Женатый Джигурда на людях облобызал грудастую блондинку

30.11.2022, 22:40, Разное
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В прошлом году Никита Джигурда во второй раз женился на спортсменке Марине Анисиной. В 2016 году пара неожиданно развелась. Инициатива о расставании принадлежала женщине. Тогда она говорила, что ее возлюбленный не всегда бывает адекватным. Но Марина смогла найти в себе силы простить любимого и снова быть с ним рядом.

Однако в последнее время Никиту все чаще видят рядом с балериной Анастасией Волочковой, из-за чего появились слухи о новых проблемах в браке эксцентричного актера. Пока остается лишь гадать, что происходит в личной жизни Джигурды и задаваться вопросом “А как же Анисина?”, ведь прямых доказательств верности (или неверности) артиста нет.

Недавно же Никиту застукали за поцелуями с другой грудастой блондинкой. В столичном ресторане артист облобызал блогершу Ирэн Волынскую, которая успела побывать на таких телевизионных шоу, как “Давай поженимся!”, “Дом-2”, “Богиня шопинга”. Встреча актера с сексапильной девушкой попала на видео.

Ранее “Дни.ру” писали, что скрывается за провокационной дружбой Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды. Тогда в Сети обсуждали попавшие в Сеть новые видео, где артисты вместе развлекаются.


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