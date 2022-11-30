Не особо она полезнее, да и пестицидов в ней хватает: почему пора перестать верить в россказни об исключительности органической еды

Когда мы разговариваем об органической пище, нам представляются нетронутые пастбища с пасущимся скотом или, скажем, яркая морковь с комьями еще не обсохшей земли. В общем, все натуральное. И никто не задумывается о том, что на самом деле слово “органик” – это всего лишь сертификация. Поэтому смело можно сказать, что популярность органических продуктов основана на ложных представлениях. Давайте разбираться, где миф, а где реальность.

Органическая пища полезнее обычной

Для начала уясним одну важную вещь: органические продукты содержат ровно столько же питательных веществ, сколько и те, что выращены обычным способом. Но исследования показали, что последние более подвержены воздействию синтетических пестицидов, антибиотиков, чем органические. Именно пестициды оказывают влияние на здоровье человека, но не настолько, что могут вызвать тяжелые, неизлечимые заболевания. Научных доказательств прямой взаимосвязи между вредными веществами и болезнями нет. Это работает и в обратную сторону: органическая еда не является триггером, например, аутизма. Тем не менее воздействие пестицидов определено: дети становятся гиперактивными. В нескольких исследованиях отмечается, что у молодежи, в организме которой содержится повышенный уровень пестицидов, бывает синдром дефицита внимания. Пестициды могут накапливаться через немытые фрукты и ягоды, выращенные обычным способом, в то время как органические мощной обработке пестицидами не подвергаются.

Органическое мясо

Что касается мяса, то органическое, выращенное более этичным способом, полезнее обычного. Домашний скот содержится в условиях, максимально приближенных к естественной среде. Его кормят органическими кормами, не вводят гормоны роста и антибиотики.

Вывод: оно полезнее для организма, быстрее усваивается, но хранится в несколько раз хуже, имейте это в виду.

Органика не содержит генетически модифицированных компонетов

Это правда. Помимо доказательств того, что генетически модифицированные ингредиенты отсутствуют в живых тканях и не вступали в контакт с продуктом ни на одной из стадий производства, сертифицирующие органы могут также проверить продукты на так называемое перекрестное загрязнение. Органические фермы обязательно должны иметь собственные методы выращивания продукции. Кроме того, их обязывают выращивать продукт в иное, отличное от модифицированных, время года. Отдельно выбирать нужно и место. Два вида кукурузы, органическая и генномодифицированная, не должны расти рядом на поле, поскольку пыльца может проникнуть и нарушить генную структуру соседнего растения. Да и насекомые, преодолевающие в день десятки километров, могут разнести по рядом находящимся полям пыльцу.

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Сертификация органической продукции в России

У каждой отдельно взятой страны собственные маркировки органической продукции, основанные на законодательно принятых стандартах. В России такой знак тоже есть – белый лист на зеленом фоне. Это единый государственный знак, который обязаны наносить только сертифицированные Росаккредитацией производители. После регистрации каждая компания получает уникальный номер, по которому ее можно найти в реестре и изучить подробную информацию. Знак органической продукции позволяет потребителям легко считать информацию о стандарте производства продуктов, а также узнать о ведомстве, которое выдает сертификаты соответствия. Именно эти нюансы позволяют производителям в том числе повышать цену на свои товары, поскольку они отвечают за качество и безопасность продуктов.

Использование химических веществ

Если вы думаете, что органические продукты выращиваются без пестицидов и удобрений, вы ошибаетесь. Существует целый список добавок, которые разрешены к использованию. Например, масло нима, которое получают из одноименного дерева, произрастающего в тропиках, столетиями использовалось как эффективный пестицид. На органическом производстве оно используется и сейчас. Синтетические добавки также в чести. Например, медный купорос, хотя он при избытке вызывает симптомы отравления: тошноту, раздражение, рвоту, повреждение внутренних органов. Но сульфат меди хорош в деле защиты от насекомых и плесени, он удобен в использовании от весны до осени, поэтому надзорные органы разрешают его к применению на органических фермах.

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Все органические фермы семейные

Органические фермы многим представляются как небольшой семейный бизнес. Но в реальности они необязательно похожи на мелкие предприятия. На небольшие органические фермы в России приходится всего 2 процента от общей продажи всех продуктов. Сейчас на ярмарках выходного дня, например, в одном ряду присутствуют как органические овощи и фрукты, так и неорганические. В домохозяйствах небольшого формата чаще всего продукция немного дороже, чем у подобных производителей широкого производства. Все дело в количестве прилагаемых усилий и расходе сопутствующих материалов. С небольшого участка серьезных доходов, которые можно пустить на развитие бизнеса, не получишь при сохранении конкурентной цены.

Продукты без сертификата не являются экологически чистыми

Хотя разница между обычными и органическими продуктами существенная, есть фермы, которым не нужна сертификация, чтобы использовать экологически чистые и безопасные методы в производстве. Например, традиционные фермы используют ротационный метод выпаса скота, естественную борьбу с вредителями, травяной корм для скота и птицы, но не запрашивают документы на сертификацию, а в некоторых случаях при таковом запросе получают в органической сертификации отказ. Такое бывает тоже.

Существует множество причин, по которым фермы сами не хотят проходить сертификацию. Например, это колоссальные затраты времени и денег, которые нужно потратить на сбор соответствующих разрешений. Некоторые не хотят ввязываться в это из-за бюрократии, особенно если у фермы уже сложился собственный круг потребителей и им нет необходимости доказывать качество своей продукции официальными бумагами, достаточно привозить продукцию на определенные точки. Чаще всего это сельскохозяйственные рынки за пределами города, в деревнях и селах.