Мнение: Время писать про Чарли?

С завтрашнего дня начинаем жить по-новому. Потому что 1 декабря вступает в силу приказ ФСБ от 04.11.2022 № 547 «Об утверждении Перечня сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации».

В приказе 60 пунктов запретов. Вот только некоторые запреты.

1. Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки.

2. Сведения о планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне.

5. Сведения об оперативном оборудовании территории Российской Федерации в целях обороны.

6. Сведения о прохождении гражданами Российской Федерации военной службы, государственной службы иных видов в войсках, воинских формированиях и органах, о трудовой деятельности граждан Российской Федерации в войсках, воинских формированиях и органах.

8. Сведения о мобилизации, боевой и мобилизационной подготовке войск, воинских формирований и органов.

14. Сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках, воинских формированиях и органах.

18. Сведения о подготовке, заключении, содержании, выполнении, прекращении или приостановлении действия международных договоров и соглашений…

19. Сведения об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц, подлежащих охране…

22. Сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях и предварительного расследования, которые производятся следователями органов федеральной службы безопасности и военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации…

37. Сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в одной или нескольких областях деятельности, за исключением сведений, относящихся к созданию космической техники научного и социально-экономического назначения.

56. Сведения о необходимости, потребности и объемах закупок у иностранных производителей высокотехнологичных материалов, комплектующих элементов, используемых в производстве космической техники, и оборудования для их производства.

Полный текст приказа можно прочитать здесь.

Неровен час, скоро можно будет писать только о кошках да собаках. Придется писать только про Чарли? Впрочем, про уголовные дела писать пока вроде бы еще можно. Но, возможно, это только пока…

На снимках: Чарли, про которого можно писать без ограничений

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