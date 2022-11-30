Скандалы: Жертвы бюрократии. Беглов – на шаг ближе к запрету выступлений уличных музыкантов

Очень скоро уличные музыканты Петербурга могут стать жертвами бюрократии, поскольку в ЗакСе сегодня рассмотрят закон о регулировании их выступлений во втором чтении

Инициатива предполагает разделить места для выступлений по уровню звука и запретить играть на улицах тем, кто противоречит «принятым нормам общественной морали и нравственности». Но больше всего опасений вызывает пункт про согласование выступлений.

«По замыслу авторов законопроекта, поданного от лица губернатора Александра Беглова, музыканты смогут подать заявку за 15 дней до даты выступления. Ряд депутатов и музыкантов это возмутило, поскольку за 2 недели предугадать погоду и обстановку в Петербурге проблематично», — объясняют журналисты «Делового Петербурга».

Ранее СМИ писали об этом законе как инструменте для «связывания рук» музыкантам, которые попросту попадут под каток «бюрократической машины». Того же мнения придерживается музыкант Михаил Новицкий, считающий законодательную инициативу лазейкой для правоохранителей, чтобы отчитаться о проделанной работе.

Сам факт прохождения законопроекта второго чтения говорит о том, что администрация губернатора Александра Беглова сделала еще один шаг в сторону политики запретов и ограничений.

Илья Орешкин