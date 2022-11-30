 

Алка всё равно не вернётся – Личное мнение

30.11.2022, 21:20, Разное
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Пока на эстраде ещё точно не определили, кто будет следующей главной королевой, Любка Успенская решила сказать своё веское слово.

«Я всегда пела ее песни в ресторане», — разоткровенничалась звезда об Алке Пугачёвой.


Фото: Соцсети

То есть, песни Пугачёвой спеты в ресторане, значит Любовь имеет право занять её место — так, что ли?

Так, да не так — не хватило ещё одного аргумента. Официальной, так сказать, передачи титула.

Ну, Любка и полезла к Алке. Говорит: Алла Борисовна, спеть хочу с тобой дуэтом!

«Знаю, что Пугачева всегда восхищалась моим талантом. Она не стеснялась говорить, что в те моменты, когда ей было плохо и тяжело, она уезжала на машине, включала мои песни и приходила в себя. Алла лично говорила мне об этом неоднократно».

Вот так вот — наверняка ведь видит в Любке преемницу. А чего — песни хорошие. Ругаться тоже умеет. Возраст, опять же, подходящий — не девочка уже.

Но Пугачёва не соблазнилась предложением передать своё место в дуэте:

«Она сказала, что ушла со сцены и никогда больше не вернется. Она хочет воспитывать детей, высаживать гортензии».

Гортензии сажать будет.

Любке Успенской, несмотря на многие-многие вопросы, нужно отдать должное — баба она живучая. Из СССР — в Америку. Пела, ах как пела. Вернулась — снова пела, потому что Алке понравилась.

Короче, несмотря на серьёзную конкуренцию с Лолитой, у Успенской есть, как мне кажется, все шансы стать главной певицей. Алка всё равно не вернётся, Лолита мужиком новым опять увлеклась, так что у Любки, считай, и конкуренток нет.

А вообще, могло быть такое трио — Лолка, Алка и Любка. Жалко, конечно, что не услышим это. Да?

Источник: Лена Миро


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