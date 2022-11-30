Наплевавшая на приличия Подольская повертела задом перед толпой: Деревянная

Два года назад на свет появился второй совместный ребенок Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Рождение еще одного сына привнесло в личную жизнь знаменитой пары больше счастья. Сегодня они, судя по публикациям обоих в социальных сетях, безмерно любят друг друга и плюют на слухи о проблемах в их семье.

Например, недавно Подольская, находясь за границей, сняла на видео довольно откровенный танец. Певица красовалась перед камерой в комбинации. Кадры звезда опубликовала в популярной социальной сети, сообщив, что ее сексапильные телодвижения посвящаются одному человеку – ее мужу Владимиру, благодаря которому чувствует себя “любимой и свободной”.

Повертев задом перед толпой подписчиков, она навлекла на себя немало гнева. Интернет-пользователи отругали Наталью за то, что та выставила видео с, мягко говоря, нескромным танцем на всеобщее обозрение. “Так многие танцуют для своих мужчин, но не все выкладывают на сотни тысяч подписчиков”, “Это настолько лично”, “Не каждому мужу понравилось бы такое напоказ”, “Это неприлично”, “Деревянная”, – высказался народ

Супруг Натальи Подольской, кажется, не против того, что адресованный ему откровенный танец увидели тысячи человек. В комментариях Владимир Пресняков, обращаясь к жене, написал, что теперь его очередь выступать с эротичным танцем. Интересно, музыкант тоже снимет это на видео и выставить в Сеть?