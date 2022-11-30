 

“Отметила”: любительница заложить за воротник Слава потеряла автомобиль

30.11.2022, 21:16, Разное
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42-летняя дерзкая
брюнетка Слава известна своим взрывным и прямолинейным характером. Она
совершенно не стесняется своего тела, мыслей и любят делиться с поклонниками
событиями из личной жизни. Так, стало известно, что певица Слава потеряла
новенький автомобиль за 18 миллионов рублей прямо в день покупки.

“Так
отметила свою покупку автомобиля, что даже не смогла забрать его из салона”,
— честно призналась поклонникам певица Слава. Кроме этого, она даже поделилась
с подписчиками своим рецептом борьбы с похмельем. Певица Слава принимает ванну,
пьет кофе и… клюковку 33 градусов.

Одни поклонники
любят такие откровения и ценят певицу за это. Другие же считают, что из милой
девушки Славы пробилась любительница заложить за воротник. Но сама артистка
следит за своим здоровьем и несколько месяцев назад даже пыталась отказаться от
алкоголя. Эта необходимость была вызвана операцией — певица Слава решила избавиться
от лишнего жира в теле.

Кроме этого, в
жизни исполнительницы случилось радостное событие. Ее дочь Саша вышла замуж за
своего избранника. В микроблоге певица Слава трогательно поздравила любимых
детей.


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