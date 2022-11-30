“Отметила”: любительница заложить за воротник Слава потеряла автомобиль

42-летняя дерзкая

брюнетка Слава известна своим взрывным и прямолинейным характером. Она

совершенно не стесняется своего тела, мыслей и любят делиться с поклонниками

событиями из личной жизни. Так, стало известно, что певица Слава потеряла

новенький автомобиль за 18 миллионов рублей прямо в день покупки.

“Так

отметила свою покупку автомобиля, что даже не смогла забрать его из салона”,

— честно призналась поклонникам певица Слава. Кроме этого, она даже поделилась

с подписчиками своим рецептом борьбы с похмельем. Певица Слава принимает ванну,

пьет кофе и… клюковку 33 градусов.

Одни поклонники

любят такие откровения и ценят певицу за это. Другие же считают, что из милой

девушки Славы пробилась любительница заложить за воротник. Но сама артистка

следит за своим здоровьем и несколько месяцев назад даже пыталась отказаться от

алкоголя. Эта необходимость была вызвана операцией — певица Слава решила избавиться

от лишнего жира в теле.

Кроме этого, в

жизни исполнительницы случилось радостное событие. Ее дочь Саша вышла замуж за

своего избранника. В микроблоге певица Слава трогательно поздравила любимых

детей.