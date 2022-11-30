Мнение: Я начал жизнь в трущобах городских©

Путин сегодня твердо потребовал «вытащить людей из трущоб». The Moscow Times по этому поводу ехидно напомнила, что Путин вытаскивал из трущоб людей уже шесть раз до этого: в 2007, 2012, 2013 годах. Потом случился Крым, и на фоне великой победы заниматься мелкими делами стало как-то несолидно. Но затем тема снова всплыла и находилась примерно в том же самом состоянии.

Однако теперь дела «снаружи» идут совсем печально, поэтому Путин снова оседлал своего конька и начал беспробудно обещать райские кущи на внутреннем треке. Тем более, что кто там вспомнит, что было в 2007 или других годах. А раз так, то врать можно по-новой.

Чаще, чем про трущобы, Путин врал только про бедность и цены на бензин. И то, и другое он велел побороть неоднократно, и примерно с тем же самым результатом. А как иначе, если в стране нет традиции у руководства отвечать за свои слова. Оно, в общем-то, не для того руководство, чтобы что-то там для страны решать. Оно руководство немного для другого.

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