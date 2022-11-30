 

Hürriyet Daily News – Турция усиливает меры безопасности на границах с Сирией и Ираном

30.11.2022, 21:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В новом докладе Министерства внутренних дел Турции сообщается о серьёзном ужесточении мер безопасности в приграничных районах страны, пишет Hürriyet Daily News. Завершено строительство тысячи километров заграждений, патрульных дорог, в эксплуатацию введены наблюдательные вышки, системы освещения и сейсмических датчиков в районах, наиболее популярных у нелегальных мигрантов, число которых резко выросло в этом году, напоминает автор материала.


AP

В отчёте, подготовленном Министерством внутренних дел Турции, подчёркивается, что на реализацию проектов в области безопасности страны было выделено порядка 300 миллионов турецких лир: «Завершено строительство 1077 километров стен и патрульных дорог вдоль границ с Ираном и Сирией… протяжённость сооружений увеличилась на 167 процентов», — приводит текст сообщения Hürriyet Daily News, рассказывая о действиях по усилению мер безопасности на приграничных территориях.

Анкара намерена продолжить строительство стен: в министерстве сообщили, что до конца текущего года работы будут возобновлены. В докладе также указано, что в эксплуатацию введены 300 электрооптических вышек, — всего их 341. Причём строительство 91 вышки осуществлено рамках проекта, финансируемого ЕС, — они расположены на западной границе. Ведущей оборонной компанией Турции Aselsan пограничным войскам переданы 139 патрульных бронированных машин и 284 тепловизионных камеры. В прошлом году компания Aselsan заняла 49-е место в мировом рейтинге Defense News Top 100, отмечает автор материала. Согласно отчёту, установлено более 150 систем сейсмических датчиков в юго-восточной провинции Хаккари, монтажные работы продолжаются в провинциях Агры и Игдыр, а протяжённость системы пограничного освещения сейчас составляет 988 км.

Турция стала одним из ключевых перевалочных пунктов для мигрантов, спасающихся от войн и преследований и желающих попасть в Европу. Благодаря мерам безопасности, принятым на пограничных переходах, в 2022 году в страну был предотвращён въезд более 248 727 нелегальных мигрантов. В этом году силами погранслужб задержано на 86% больше мигрантов, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает Hürriyet Daily News.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04.21 / Режим лютует или “Что-то сдохло” в ГИБДД?

17.06.22 / Германия не исключает принятия законов, которые обяжут немцев помёрзнуть зимой

02.10.22 / Польский эксперт – то, что Польша обеспечена газом на зиму, — это миф

10.09.20 / Встречи с безликими гуманоидными существами

28.10.21 / Брюки — стильный и практичный элемент гардероба: какие модели выбрать на осень-зиму-2021/2022

01.02.21 / Реформатор и разрушитель: к 90-летию со дня рождения Бориса Ельцина

18.11.21 / Мнение: Письмо: “На крючке рыбака”

29.09.20 / В Крыму переходят на крымские рубли

03.05.22 / Вот же наглая морда! Кот выпил воду из аквариума и рыбок не пощадил (видео)

01.11.22 / Голливудские демонессы: жгучая ненависть между Джоли и Терон достигла апогея

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика