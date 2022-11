«Ничего больше нет», феминистки и меланхолия

Музыкальные новинки ноября. Обзор

Mylène Farmer

The Smashing Pumpkins

Самое Большое Простое Число

Onségen Ensemble

Shortparis

Those Poor Bastards

MYLÈNE FARMER

L'EMPRISE / 2022

Свой 12-й альбом французская Femme fatale выпустила в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Именно поэтому на обложке Милен в позе эмбриона. Большая часть песен написана в соавторстве с французским музыкантом Yoann Lemoine известным как Woodkid. Также в работе помогали поп-роковая группа AaRON и американский электронщик Moby.

Клип на открывающую альбом A tout jamais, выпущенный еще в августе, снял Тобиас Гримьер, до этого работавший с Бьорк. Вся эта текучесть форм, которая ассоциировалась с исландской дивой, органично работает и здесь. Получился неосознанный (а может и осознанный) акт творческой солидарности феминным идеям Бьорк. В целом вышел ровный, не хватающий звезд с неба альбом. Привлечение Woodkid и Moby к аранжировкам я бы записал в достоинства. Излишнюю меланхоличность записывайте куда хотите.

Слушать на Spotify

Стиль: французский электро-поп

Обратить внимание на:

— A tout jamais — Ne plus renaitre — Rayon Vert

THE SMASHING PUMPKINS

ATUM — ACT I / 2022

Делая обзоры на новые альбомы звезд такой величины как The Smashing Pumpkins, невольно на ум приходят сравнения с прошлыми достижениями группы. Тем более что Билли Коган ясно дал понять, что новая пластинка является продолжением альбомов Mellon Collie And The Infinite Sadness 1995 года и Machina/The Machines of God 2000 года. Сравнения не в пользу новой пластинки.

По идее музыкантов Atum — это «рок-опера в трех актах» (два следующих акта ожидаются в 2023 году). Каждая из последующих частей будет также состоять из 11 песен и выходить через 11 недель после предыдущего. По итогу 33 песни за 22 недели. Лирический герой остался прежним, лишь постарев. Ранее он носил имена Zero и Glass, сейчас его называют Shiny.

Былых контрастов, как между Tonight, tonight и Bullet With Butterfly Wings, на которых взращивался альтернативный рок девяностых, ныне уже нет. Материал схож с сольными работами Когана. Лоснящиеся и глянцевые структуры заменили былую динамику и драйв. Как мне показалось, мяукающий голос Билли потерял надрывность и характер. Вокал будто живет отдельно от музыки. Все что я сейчас пытаюсь сказать, больше похоже на внутренний спор о преимуществах молодости над старостью. Приняв во внимание, что никто из нас не молодеет, подведу черту. Даже проваливший премьеру спектакль может стать культовым. После антракта ждем второй акт. И не слушайте брюзжание вроде моего, слушайте The Smashing Pumpkins.

Слушать на Spotify:

Стиль: альтернативный рок

Обратить внимание на:

— With Ado I Do — Steps In Time — Hooray!

САМОЕ БОЛЬШОЕ ПРОСТОЕ ЧИСЛО

НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕТ / 2022

Новый альбом питерская формация СБПЧ не предваряла проморечами и размышлениями о концепции, впрочем, как и всегда. Абсурдистский, немного отрешенный взгляд на простые вещи от Кирилла Иванова с самого начала не нуждался в долгих представлениях. Ведь все сказано самой обложкой. И это не упаднические настроения — это констатация факта.

«[Это число] что-то очень большое, что-то, что трудно понять, и одновременно предельно простое и ясное — это ведь математика. По большому счету все самые важные переживания и ощущения именно такие: мощные, сложные, и при этом простые, моментально узнаваемые, ни с чем не перепутаешь», — когда-то сказал Кирилл Иванов о своем проекте. Эти самые переживания легко считываются «между строк». Музыкантам не надо «ни пороха, ни огня», чтобы пробить дорогу своим песням к сердцам людей. В моем — ненавязчиво поселилась лиричная «Береги», которая напоминает мне о беззаботных днях детства, проведенных на берегу Волги.

«Сумасшедших и смешных» людей как магнитом тянет к Кириллу. Евгения Борзых уже пять лет придает песням СБПЧ девичий задор. Приятным камбэком или даже флешбэком на альбоме — появление зубодробительного речитатива Михаила Феничева в песне «Зуб». Михаил — лидер проекта 2H Company, возрождение которого многие ждут не первый год. В уже далеком 2006 году Феничев сыграл не последнюю роль в образовании СБПЧ.

С меланхоличностью отстраненного наблюдателя коллектив все так же не дает конкретных ответов на вечные вопросы. «Молчание в ответ и есть ответ». И даже пустота под срывающимся баннером — не пустота, а место для новых слов.

Слушать на Яндекс.Музыка

Слушать на Apple.Music

Стиль: инди-электроника с берегов Невы

Обратить внимание на:

— «Ничего больше нет» — «Гимн неудачников» — «Береги»

ONSÉGEN ENSEMBLE

REALMS / 2022

Onségen Ensemble — группа музыкантов из северной Финляндии. Свою первую пластинку выпустили в 2004 году. С тех пор, оставаясь верным своей цели, духовный дом Onségen держит свои двери открытыми для всех желающих. Музыка четвертого номерного альбома перенесет вас в мистическое путешествие по удивительно кинематографичным и ярким пейзажам, где ненавязчивый спагетти-вестерн соседствует с героическим пеплумом.

Тот самый случай, когда говорить о музыке — это как танцевать об архитектуре.

Слушать на Bandcamp

Стиль: кроссжанровый прог-рок

Обратить внимание на:

— Naked Sky — The Ground of Being

SHORTPARIS

НОВОЕ НОВОЕ / 2022

Любимцы широкой публики, ходящие по острию ножа, в этом году особенно востребованы. Вот и стараются ребята, выпуская все новое и новое. На этот раз мини-альбом. Три совершенно новых творения и одно прочтение советской песни «Полюшко-поле», вошедшей в саундтрек российско-эстонско-французского фильма «Капитан Волконогов бежал». Премьера состоялась в сентябре 2021 года на 78-м Венецианском кинофестивале. Прокат в РФ был намечен на апрель 2022-го, но его отложили на неопределенное время. Песни и правда подстать неопределенному времени, даже — вневременью. Злые, колючие, абсурдные, и «подпевать которым следует сквозь сжатые зубы» — по выражению самих музыкантов.

вот оно, вот оно — новое небо,

чистое, как кусок хрусталя!

вот уже напекли чёрного хлеба,

только не подавись, милая!

Слушать на Яндекс.Музыка

Стиль: фирменный стиль Shortparis

Обратить внимание на:

— все четыре песни

THOSE POOR BASTARDS

GOD AWFUL / 2022

Those Poor Bastards — это двое: вокалист и по совместительству гитарист Lonesome Wyatt и The Minister, отвечающий за игру на банджо, басу и других штуках. Представьте себе Джонни Кэша и Ника Кейва в одном лице — примерно такой образ рождается, когда впервые слышишь, как поет Вайатт. Будто низвергнутый священник созывает свою паству на черную мессу в одной песне. В другой — словно дьявольское воплощение Джонни Кэша исполняет безумное кантри под залихватское банджо.

В школьные годы Вайатт любил слушать громкую музыку вроде Iron Maiden и Gwar. Пока в поле его интересов не попали диски Ника Кейва Murder Ballads и Джонни Кэшевские American Recordings, которые перевернули весь его мир. Подростком Вайатт узнал, что делать музыку можно даже без особого умения играть на гитаре: «Джонни Кэш знал не так уж и много аккордов, но применял их куда лучше, чем Iron Maiden, которые могли бы об этом только мечтать». Своим творчеством Those Poor Bastards вознамерились вернуть кантри-музыку тем, кому она предназначалась — рабочему классу, изгоям и бродягам. В текстах песен своего нового альбома музыканты продолжают околачивать дубинками спины богачей, воспевать постыдное очарование возлияний — и все это под стук костей мертвецов. Непередаваемая готическая атмосфера death country в своей апокалиптической форме.

Слушать на Spotify

Слушать на Apple.Music

Стиль: кантри юродивых под стук костей мертвецов

Обратить внимание на:

— Heaven's for the Poor — Full of Failure — Untamed

Алексей Душутин,

бильд редактор, ведущий рубрики

—