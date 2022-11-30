Фото дня: Дмитрий Нагиев на премьере экшн-драмы “На ощупь”

В минувший вторник 55-летний Дмитрий Нагиев посетил закрытую премьеру нового триллера “На ощупь“, в котором исполнил главную роль. Отметим, что специально для фильма актер изменился до неузнаваемости и полностью вжился в образ слепого отшельника Виктора. Поэтому, позируя на фоне постера картины в традиционно стильном повседневном аутфите, Нагиев выглядел весьма непривычно.

Изначально роль ослепшего человека предполагает серьезный актерский вызов и выход из зоны комфорта. Я как-то сказал братьям Андреасян, что хотелось бы сыграть слепого, и они зацепились за мою идею, что в итоге привело к сценарию фильма “На ощупь”, – рассказал Нагиев о роли. – Каждый раз говорю себе, что хочу легкой прогулки, но так не выходит. Подключаешься и из последних сил делаешь максимум для результата. Приходилось плавать в ледяной воде, самому падать с дерева, бороться с волком в глубокой яме и даже есть землю.

Режиссером и сценаристом проекта выступил Антон Мусс, а спродюсировали картину Гевонд и Сарик Андреасяны. Сюжет “На ощупь” рассказывает о сбежавшем в уединенный загородный дом Викторе, который вследствие несчастного случая на охоте теряет зрение. После этого герою предстоит выживать в диком лесу и противостоять собственным страхам и одиночеству.

В российских кинотеатрах фильм “На ощупь” выходит завтра, 1 декабря.

Кадр из фильма “На ощупь”