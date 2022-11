Стилист против блогеров: разбираем секреты роста волос из TikTok

Горчица + мед + желток = не соус, а маска

Опасное сочетание! Такая маска может нарушить биобаланс кожи головы, вызвать сухость, стянутость и даже привести к ожогу. Кожа начнет шелушится и будет испытывать сильный дискомфорт. Не рекомендую!

Перечная мята: тоник или гормон роста

В состав некоторых профессиональных шампуней действительно входит экстракт мяты, только она скорее тонизирует, чем ускоряет рост волос. Чаще всего продукты с мятой можно встретить в мужском зале: они приятно освежают и охлаждают кожу головы, особенно летом.

Рисовая вода. Все гениальное просто?

Странный и, на мой взгляд, абсолютно бесполезный рецепт. Делается легко, выглядит загадочно, но большой пользы волосам не принесем. Могу предположить, что результат будет схож с эффектом очищающего профессионального шампуня. На этом всё!

Самый приятный совет

Пожалуй, самый безопасный совет из этой подборки. Массаж — в принципе приятная вещь, но кроме прилива крови к коже головы и общего ощущения тонуса ничего не дает. Массаж мастер выполняет в салоне с процедурой шампунь-бар, и там, помимо обычного шампуня, могут присутствовать продукты для кожи головы — допустим, пилинг или скраб. Мастер может использовать их, если в этом есть необходимость, и только после тщательной экспертизы.

Древнейшее средство для волос ― лук

Лук всегда считался чудодейственным средством, но в совете заявлено слишком много преимуществ. Против выпадения, против перхоти, для блеска, для роста… Было бы все так просто! Для всех этих проблем необходимы абсолютно разные комбинации продуктов. К тому же, у каждого человека свои особенности кожи головы и структуры волос. Увы! Дело хозяйское, конечно, но если решитесь, помните про запах лука. Вряд ли получится смыть его даже пятью применениями шампуня.

Алоэ: волшебный ингредиент

Алоэ служит для увлажнения, что важно для здоровья волос, но не ускоряет темп их роста. Такой экстракт содержится в некоторых профессиональных продуктах, и лучше использовать именно их: мелкий молекулярный состава поможет полезным веществам проникнуть в глубокие слои волос.

Семена льна, как “новый черный”

Просто очередной модный суперфуд! Принимать с едой, наверное, не преступление, но эффекта для роста волос ноль. Будьте аккуратны: семена льна — это распространенный аллерген.

Эффект лаврового листа

Ополаскивание отваром из лаврового листа может подсушить кожу, и вряд ли подойдет блондинкам и девушкам с тонкими волосами, что иронично противоречит обложке видео. Перхоть и выпадение волос этот способ маска вряд ли остановит, скорее наоборот — вызовет сухость.

Вывод стилиста:

Скорость роста волос заложена генетически, и важно поддерживать здоровье волос правильным уходом, а для его подбора обращаться к специалистам. В ходе консультации в салоне эксперт определит проблемы кожи головы и предложит решение. Диагностика может включать в себя приближенную съемку волос и кожи под специальным аппаратом. Грамотная диагностика и экспертиза вашего мастера решает все, от нее зависит результат дальнейшего ухода.

Что действительно помогает при выпадении волос? Давайте разбираться с учетом анатомии процесса. Волосяной фолликул находится в сумке, которую обволакивают коллагеновые волокна. Если на фоне изменений биохимических процессов в организме этот коллаген затвердевает, волос покидает сумку. Единственное, что может размягчить коллаген — молекула аминексила. И тогда волос остается на месте. В 98% случаев выпадение останавливается после курса аминексила. Например, можно использовать сыворотку Aminexil Advanced от L’Oreal Professionnel Paris. Как видите, все гораздо сложнее, чем маска из лука.

Прежде чем работать с выпадением или ростом волос, важно привести в порядок кожу головы. Для этого подбираем продукт для чувствительной или жирной кожи головы, либо сразу против выпадения, если проблем с кожей головы нет. Эти шампуни действуют как проводники к последующему нанесению ампул с аминексилом.

Остальные истории из этих советов, про блеск и шелковистость — это уже работа исключительно с длиной и полотном волос. Во время диагностики вам также подберут индивидуально комплекс процедур, их периодичность и поддерживающий домашний уход.

Если салонные процедуры не решили проблему выпадения или перхоти, мы направляем к трихологу или косметологу для инъекций, которые дают положительную динамику.