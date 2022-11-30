Картофель, холодец и капуста: 10 продуктов для сияющей кожи зимой

Зима вступает в свои права, наступает очень непростое время для кожи. Перепады температур, мороз и ветер — все это ослабляет ее, делает сухой и ускоряет старение. Хорошей новостью является то, что в дополнение к некоторым покупным средствам по уходу вы можете употреблять полезные для кожи продукты. Так вы совместите приятное с полезным — лакомство и уход за кожей.

Картофель

Из картофеля можно приготовить много разных блюд, даже пирог. Благодаря большой дозе витамина А, картофель помогает вашей коже удерживать влагу и сохранять здоровое сияние, защищая ее от повреждений в холодную погоду. Он содержит большое количество витамина С — антиоксиданта, который борется со свободными радикалами и поддерживает структурные компоненты кожи.

Кале

Нет никаких сомнений в том, что листовая зелень полезна для вас во многих отношениях. Кудрявая капуста кале не является исключением. Растение богато витамином С, который помогает повысить иммунитет и способствует выработке коллагена. Капуста также является хорошим источником антиоксидантов. Она содержит витамин К, который является противовоспалительным средством, важным для свертывания крови и здоровья костей.

Цитрусовые

Цитрусовые, такие как апельсины и грейпфруты, особенно всегда есть в продаже зимой, и это отличная новость для вашей кожи. Цитрусовые, богатые антиоксидантом витамином С, поддерживающим коллаген, борются со старением. Розовые грейпфруты и красные апельсины также содержат аминокислоту ликопин, которая, среди прочего, помогает коже оставаться устойчивой к зимним непогодам.

Тыквенные семечки

Семена тыквы не только содержат полезные жиры и белки, которые питают вашу кожу, но и богаты минеральным цинком. Цинк является важным питательным веществом для здоровья кожи, потому что он поддерживает витамин А и позволяет ему работать более эффективно, увлажняя и разглаживая кожу.

Зеленый чай

В эти холодные дни согрейтесь чашечкой зеленого чая. Мало того что он богат антиоксидантами, которые питают и поддерживают кожу, зеленый чай также обладает мощными противовоспалительными свойствами. Он способен излечивать поврежденную кожу. Матча — это сорт зеленого чая, в котором содержание антиоксидантов наиболее высоко.

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Овсянка

Начните свой день с согревающей тарелки овсянки, и ваша кожа будет вам за это благодарна. Овес богат антиоксидантами, витаминами и минералами, которые могут поддерживать вашу кожу. Но что еще более важно, овсянка богата пищевыми волокнами и содержит нерастворимую клетчатку. Она удерживает воду при прохождении через пищеварительный тракт и помогает поддерживать полезные бактерии в кишечнике.

Авокадо

Богатый полезными жирами, витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, авокадо содержит полезные вещества, которые помогают питать кожу изнутри. Правильный тип жира в вашем рационе помогает сохранить кожу увлажненной, что особенно важно в засушливые зимние месяцы.

Холодец

Чашка костного бульона не только согреет вас, но и станет богатым источником поддерживающего кожу белка коллагена. Он необходим для поддержания эластичности кожи и укрепления соединительных тканей. Также холодец полезен для костей, поэтому его особенно важно есть женщинам после 40.

Свежие томаты

Ликопин — вещество, необходимое для здоровья кожи. И в помидорах его огромное количество. Он защищает кожу от пагубного воздействия солнца, а также помогает повысить уровень коллагена. Полезнее всего есть томаты в запеченном виде или в салатах с масляной заправкой. Ликопин так усвоится гораздо лучше. Также полезен томатный сок.

Грецкие орехи

Для упругости кожи необходимы полезные жирные кислоты. Они удерживают влагу внутри клеток, делая ее эластичной и молодой. Также омега-3 не дают развиваться в организме воспалительным процессам. Но важно помнить, что орехи калорийны и есть их в больших количествах не стоит.