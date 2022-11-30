Мнение: Главная проблема бизнеса в России

В Бразилии прошлись по салонам Эппл, изъяв оттуда айфоны без зарядок. Жадная Эппл начала экономить на зарядках, и властям Бразилии это не понравилось (ссылка). На мой взгляд, глупо. Я не любитель форсить, и телефоны меняю редко, однако даже мне регулярно приходится выкидывать ворох зарядок от старых устройств. Всем было бы лучше, если бы зарядки и телефоны продавались отдельно друг от друга, при этом любая зарядка подходила бы к любому телефону.

В Европе, собственно, по этому пути и идут. Там корпорацию Эппл принуждают ставить в новые айфоны вместо вырожденческого лайтнинга стандартное гнездо USB-C. Отраслевые стандарты выгодны всем — в том числе и живой природе, на которую постоянно кивают на Западе. Стандарты позволяют экономить ресурсы планеты, делая детали дешевле, и снижая количество исправных вещей, которые выкидывают из-за несовместимости.

Невидимая рука рынка весьма хаотична, самостоятельно установить продуманные стандарты она в большинстве отраслей не может. Одна из причин — хитрецы из Эппл, Микрософт и тому подобных корпораций, которые намеренно делают свою продукцию несовместимой, чтобы навредить конкурентам и выжать больше денег из покупателей. Государство, конечно же, должно таких хитрецов приводить в чувство законами.

Здоровый капитализм отличается от дикого капитализма хорошо прописанными правилами игры. Если правил нет, побеждают бароны-разбойники. Если правила есть, побеждает условный Генри Форд, который выпускает автомобили дешевле и лучше, чем его конкуренты.

На этом месте меня непременно спросят — а что же это я так возмущался резким увеличением на российских ювелиров? Государство регулирует бизнес, Олег Александрович, а вы ведь этого и хотели, да?

Собственно, тут и кроется главная внешняя проблема российского бизнеса. Российское государство полагает, будто оно должно постоянно улучшать законодательство, а если у кого-то из-за реформ возникают трудности — ничего страшного, ради прогресса стоит потерпеть.

Это очень серьёзная ошибка, критически серьёзная. Улучшения, изменения — это нормально и даже хорошо, но приоритетом номер один для экономики являются стабильные правила игры. Плохой закон, который действует 20 лет, бесконечно лучше серии хороших законов, которые действуют по 2 года каждый.

Бизнес — это планирование и доверие. Чтобы предприниматель мог открыть свечной завод, он должен планировать свои доходы и расходы как минимум на 10 лет вперёд. Для этого предприниматель должен доверять государству, предполагая, что оно не будет резко менять правила игры, не будет вводить дополнительных налогов, не будет требовать каких-то новых лицензий или запрещать строительство свечных заводиков в зонах, расположенных рядом с парками развлечений.

Если предприниматель государству не верит, он будет развиваться гораздо более опасливо. Например, откроет вместо завода магазин, который окупится быстрее, и который в случае чего можно будет с меньшими убытками закрыть, распродав товарный запас. Или, как вариант, откроет завод на чужие деньги, нагрузив его кредитами до такого уровня, чтобы в случае провала убытки были минимальными. Как следствие, заводы будут открываться значительно реже, причём в менее устойчивых форматах.

Если предприниматель государству верит, но государство его обманывает, принимая новые законы и вводя новые налоги, предприниматель терпит убытки — сворачивает часть бизнеса или разоряется. Опять-таки, в этом сценарии государство получает меньше заводов для экономики, причём не только меньше действующих, но и меньше строящихся заводов. Бизнесмен, которого один раз крепко надули, будет дальше думать или о спекуляциях, или об инвестициях в другую страну.

Представьте, вы — студент. Ваша мама готовит вам обед. Нарезала продукты для борща, поставила кастрюлю на плиту, села за стол и ждёт. Тут вам приходит в голову идея, что лучше было бы сделать рассольник, так как борщ на этой неделе вы уже ели, а рассольник был давно. Вы приказываете маме вылить недоваренный борщ в унитаз и делать рассольник. Мама принимается за рассольник. Когда рассольник уже почти готов, вы вспоминаете, что вчера проходили с одногруппниками мимо мясного ресторана, и видели там через панорамное окно очень аппетитные стейки. Вы отдаёте маме новое распоряжение: вылить рассольник и идти за покупками в мясную лавку. Мама справедливо указывает вам, что продукты стоят денег, и что зарплата у неё не такая уж большая. Вы пожимаетесь плечами, повторяете «хочу стейк» и переворачиваетесь на диване лицом к стене…

Представили? Вот так ведёт себя наше государство по отношению к бизнесу. К счастью, отраслей много, так что предпринимателей курощают не всех стразу, а по очереди. Если у вас несколько разных бизнесов, — магазин одежды, парикмахерская, ремонт мобильников, частный детсад и скупка металла, — вы в порядке, так как в каждый конкретный год государство будет душить кого-нибудь одного. Если у вас только один бизнес, и на вашем банковском счёте нет большого запаса на чёрный день, вы в опасности. Завтра правила игры изменят, и вы пойдёте к юристам готовить документы на банкротство.

В этом году под удар попали ювелиры, я уже рассказывал. Крупные ювелирные компании пролоббировали закон, согласно которым малому ювелирному бизнесу отменяют патент и УСН, из-за чего они с Нового года будут платить в десять раз больше налогов. Несколько тысяч предприятий закроются. По стране разносится жалобный стон, но вот уже почти декабрь, так что закон отменят навряд ли. Сейчас Борис Титов отправил письмо Алексею Сазанову в Минфин (ссылка) с просьбой подправить новые правила таким образом, чтобы не отправлять ювелирную отрасль на скотобойню, но особой надежды, боюсь, уже нет. Тот факт, что ювелирные мастерские и магазины открывались в условиях, когда налоговая нагрузка была совершенно другой, государство не считает важным — как не считает важным студент тот факт, что в приготовление обречённого борща мама уже вложила силы и деньги.

Аналогичным образом собираются душить небольших пивоваров, запрещая разлив пива в пластик больше определённого объёма. Это выгодно компании «Русал», которая производит алюминий. Государство, в свою очередь, полагает запрет нормальным, так как алкоголь — опасный наркотик, и ограничивать его продажу — дело полезное. Тот факт, что из-за резкого изменения законодательства маленькие пивовары вынуждены будут зафиксировать огромные убытки, государство важным не считает.

Вернёмся к капризному студенту. Теоретически, он мыслит вполне здраво — рассольник лучше борща, а стейк лучше рассольника. Проблема его семьи в том, что студент не ценит время и деньги своей мамы. Менее избалованный студент говорил бы иначе: «я хочу рассольник, так что давай сегодня-завтра доедим тот славный борщ, который ты нам готовишь, а послезавтра сделаем уже рассольник». Получалось бы лучше не только для мамы, на которую студенту наплевать, но и для самого студента, так как у мамы оставалось бы больше денег на хорошие продукты.

Применительно к новым законам и налогам следует поступать ровно так же. Посмотрите, к примеру, на изменение пенсионного возраста. Чтобы не делать людям слишком больно, государство растянуло повышение на 10 лет — дало время подготовиться к изменениям.

Если бы государство относилось к бизнесу с тем же вниманием, что и к трудящимся, оно ровно так же растягивало бы и все карательные реформы. Вместо того, чтобы сразу влупить ювелирам 20% НДС, государство сделало бы мягче: в 2023 платите 2% НДС, в 2024 платите 4% НДС и так далее, до 2032 года, чтобы вы могли отбить свои вложения, сделанные раньше, и мягко выйти из бизнеса.

Сама по себе идея отмены льгот ювелирам осталась бы дурной, — обществу, экономике и государству нужен малый бизнес, поэтому он должен иметь льготы, — но, по крайней мере, ювелиры успели бы перестроиться. Сейчас, рубанув с плеча, государство не только нанесло ювелирам сильный экономический ущерб, но и окончательно уничтожило то хрупкое доверие к государству, которое у них было.

Повторюсь, стабильность важнее улучшений. Если бы я отвечал за бизнес-климат в стране, я бы предложил прямо прописать в законах — все существенные ухудшения условий работы бизнеса надо делать по чуть-чуть, по 1-2% в год. Идут ли в конечном итоге изменения на пользу государству — вопрос уже второстепенный. Если изменения делаются слишком резко, они в любом случае вредны, при этом вред значительно превышает любые плюсы, которые чиновники с политиками намереваются получить от новых правил игры.

К сожалению, за бизнес-климат в стране отвечаю не я. У нас народная власть и социальное государство, поэтому крупный бизнес отстаивает свои интересы в тяжёлой аппаратной борьбе, а мелкий и средний бизнес свои интересы не отстаивает никак, так как он разобщён, и ресурсов для лоббирования у него нет.

Как следствие, многие длинные и общественно-нужные проекты бизнесмены предпочитают начинать не в России, а за рубежом. За рубежом зачастую высокие налоги, тесные рынки, отсталая инфраструктура и кадровые проблемы, но зато там понимают важность стабильных правил игры. Плохие условия, которые зафиксированы на 20 лет, для бизнеса неизмеримо комфортнее, чем хорошие условия, которые государство постоянно по своей прихоти меняет.