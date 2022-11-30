Скандалы: Нам самим уже негде жить!

Турки волнуются по поводу массовой скупки жилья россиянами

Жители курортного турецкого города Антальи массово подписывают петицию о запрете продажи и найма недвижимости гражданам России. Из-за наплыва иностранцев цена недвижимости выросла за последние два года почти в 5 раз, что превышает средний доход граждан в Турции. Несколько дней назад «Новые Известия» сообщили о том, что по данным турецкого статистического ведомство Turkstat, в октябре 2022 года граждане России вышли в лидеры среди иностранных покупателей недвижимости в Турции, обогнав иранцев, иракцев и украинцев.

Наши соотечественники приобрели в этой стране около двух тысяч домов и квартир.

Однако это, на первый взгляд, радостное событие оказалось омраченным реакцией местных жителей: в столь любимой россиянами курортной Анталье уже собирают подписи за запрет продажи и аренды жилья иностранцам. Петицию на данный момент подписали уже почти 12 тысяч человек.

Местные жители жалуются, что для них стало практически невозможным купить или арендовать жилье в Анталье: за последние 2 года арендная плата выросла на 395%, а иностранцы уже купили там каждый третий объект недвижимости и постоянно повышают цены, даже выселяя жильцов ради более выгодных арендаторов.

Вдобавок, россияне и украинцы не только поднимают и без того высокие цены на жилье, но даже и количественно русскоговорящих риелторов уже превосходят количество турецких агентов с лицензиями, сообщает турецкое издание Hurriet Daily News.

«На фоне волны иммиграции количество украинцев и россиян, участвующих в сделках с недвижимости в Анталье достигло 10 000. Эти люди продолжают нарушать работу рынка, создавая собственные группы на сотни человек в социальных сетях. У них нет опыта, но они быстро начали контролировать рынок недвижимости Антальи. Мы не можем попасть в эти группы, потому что они нас не принимают», — говорится в петиции.

По данным авторов петиции, сейчас в городе проживает около 200 тыс. иностранцев — это 25% от всех жителей Антальи.

Елена Бирюлева

Оригинал материала: “Новые Известия”