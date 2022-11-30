 

Смартфон Xiaomi 13 Pro с логотипом Leica показали на рендерах

30.11.2022, 20:15, Разное
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Глава компании Xiaomi продемонстрирован снимки нового смартфона Xiaomi 13 Pro, который до сих пор не представлен публике официально.

В свою очередь, из показанных снимков можно увидеть, что аппарат получил основную камеру Leica, которая сможет приятно удивить качеством сделанных фотографиях. В свою очередь, производитель пока не называет остальных параметров гаджета, однако эксперты уверены, что флагманский смартфон получит продвинутые характеристики.

Вместе с тем будущий девайс получит топовый процессор поделился, что смартфоны новой линейки Xiaomi 13 работают на новейшей однокристальной системе Snapdragon 8 Gen 2, а также современную память, которая отличается от ранее выпущенных девайсов. Официальная премьера новой модели состоится 1 декабря, когда озвучат все параметры флагманского смартфона.


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