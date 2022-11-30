Смартфон Xiaomi 13 Pro с логотипом Leica показали на рендерах

Глава компании Xiaomi продемонстрирован снимки нового смартфона Xiaomi 13 Pro, который до сих пор не представлен публике официально.

В свою очередь, из показанных снимков можно увидеть, что аппарат получил основную камеру Leica, которая сможет приятно удивить качеством сделанных фотографиях. В свою очередь, производитель пока не называет остальных параметров гаджета, однако эксперты уверены, что флагманский смартфон получит продвинутые характеристики.

Вместе с тем будущий девайс получит топовый процессор поделился, что смартфоны новой линейки Xiaomi 13 работают на новейшей однокристальной системе Snapdragon 8 Gen 2, а также современную память, которая отличается от ранее выпущенных девайсов. Официальная премьера новой модели состоится 1 декабря, когда озвучат все параметры флагманского смартфона.