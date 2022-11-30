 

Мнение: Крестьянская война

30.11.2022, 20:04, Разное
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Кстати, и война идет таким образом исключительно потому, что воюют крестьяне. Вообще удивительно, конечно: было в России в начале прошлого века 80% крестьян – и так и осталось. Вроде переехали, в третьих поколениях «городские» – а нет, всё бестолку. Крестьянская война, крестьянская страна.

Причем, похоже, ситуация только усугубилась – с массовым отъездом и «релокацией» евреев, студентов, смутьянов и всех иностранцев. Срезали верхние 20%, 80% крестьянской по духу массы превратились в 99%. Причем именно на армии это сказывается особенно губительно: она в России во все времена была по наполнению из крестьян, но во главе почти всегда стояли ДРУГИЕ – или аристократы, или иностранцы. Что и обеспечивало более-менее сносные результаты, в том числе и в период ВОВ (когда, по упорным слухам, по крайней мере на уровне Генштаба разработкой стратегических операций занимались англичане и американцы).

Крестьянин в качестве воина хорош своим упорством и выносливостью, но его органические недостатки – отсутствие образования, фантазии и вообще привычки думать – делают из него хорошего солдата, но никакого командира. Особенно в современной, очень сложной по исполнению войне.

Есть старая военная хохма – что «лев, возглавляющий стадо баранов, всегда победит стаю львов, которую возглавляет баран». У нас в России нынче достигнута впечатляющая однородность «сверху донизу»: армия и состоит из баранов, и возглавляют её они же. Отсюда и результаты. Крестьянская армия, отрицательный отбор.

А что Украина? Очевидно, что то же самое (все-таки мы очень родственные народы). Крестьяне и там составляют большинство, но есть существенная разница – Украина не перерезала пуповину с Западом. Поэтому там, как пишут уже практически не скрываясь, во главе стоят «военные советники» из лучших военных училищ США и Англии, то есть к выносливому и боеспособному туловищу в украинском случае приставлена еще и голова. Разница в итоговом потенциале впечатляет.

В РФ стоящие у власти гопники и бюрократы пытаются что-то экстренно поправить в работе армейского механизма, но увы. Гопник готов убивать, и жизнь для него – копейка, однако для руководства армией этого недостаточно. Кого-то подставить, отравить, подкупить – гопник может, но с фантазией и способностью думать стратегически у гопника так же плохо, как и крестьянина. Собственно, гопник и есть тот же крестьянин, только испорченный, без привычки к систематическому труду.

Головы нет. Страна без верхушки обречена.

Источник: Размышления вольного социолога


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