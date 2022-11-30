Вот такое кино – Личное мнение

Насмотревшись на успехи коллег, известный Дава, тоже решил, что в нём живёт артист.

«То есть мне бы хотелось попробовать себя в разных ролях. Я чувствую, что я могу это сделать и хочу. Это самое главное», — определился известный.



Фото: Соцсети

Внимательно следим за логикой: самое главное — я чувствую, что могу и хочу. Видимо, примерно такой же «логикой» руководствовались и Ивлеева, и Бузова.

Что дальше?

А дальше, я боюсь, нас ждёт период, когда в кино будут сниматься не те, кто имеет талант и учился, а те, кто хочет себя попробовать в разных ролях.

Известный футболист Тарасов сможет сняться в роли Шурика. Напарницей будет, конечно, Бузова. Даву снимут в роли Лукашина — а чего? Регина Тодоренко и Ида Галич смогли бы сыграть подружек Нади.

Вместо Баталова — Филипп Бедросович. Заходит такой в перьях и говорит: как долго ты меня искала!

Впрочем, он уже пробовал себя в кино, опыт имеется. Так что справится. Шеф Ивлев с молодой женой мог бы подыграть Филиппу в роли Николая и его суженой Тоси. Или лучше на роль Тоси позвать бывшую Ивлева? Ну, тут уж решать режиссёрам Кисломолочному и Богомолову.

Мадам Виктория Кактус-Боня вполне могла бы заменить Муравьёву в роли Людки. Ищет жениха, ищет, а всё найти не может.

Дава, кстати, и тут мог бы сыграть роль — Рудольфа.

Но я бы посоветовала Даве замахнуться — нет, не на Шекспира ещё — на Матрицу. В роли Нео он был бы предельно органичен. Тринити сыграла бы снова Бузова — слов в роли мало, запомнит.

В общем, думаю, перспектив у известного Давы много. Главное, ведь он хочет покорить кино.

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