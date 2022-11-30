 

“Танюша страдает”: умирающий Петросян выбрал бывшую жену

30.11.2022, 19:55, Разное
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Бывшая жена
юмориста Евгения Петросяна опубликовала в социальной сети интересную фотографию.
На ней молодая Елена Степаненко позирует на камеру в кабинете. Молодая женщина
улыбается и игриво смотрит прямо в центр кадра. Вот только поклонников
привлекла не красота Степаненко, а ее удивительное сходство с нынешней
возлюбленной Петросяна.

Напомним, что в 2019
году Евгений Ваганович развелся со своей супругой, прожив с ней большую часть
жизнь. Вслед за этим он женился на 30-летней Татьяне Брухуновой, которая через
несколько месяцев подарила ему сына Вагана. Не все поклонники артиста приняли
такой выбор, посчитав, что умирающий Петросян просто решил оставить наследника.

Под фотографией
Елены разгорелась жаркая дискуссия. Подписчики буквально говорят, что Евгений
Петросян второй раз выбрал бывшую жену, только в “молодом” варианте.

“Выбрал
вторую, как две капли похожую на первую”, “Пусть Танюша страдает от
икоты”, — шутят в комментариях.

Конечно, с одной
стороны, между двумя женщинами Евгения Петросяна действительно можно отследить
сходство. Однако, говорить о том, что Татьяна — двойник Елены, конечно,
неуместно. Все-таки внешность женщин совершенно разная.


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