 

Китайский дипломат ответил на заявление Пентагона – главный источник ядерной угрозы в мире — это сами США

30.11.2022, 19:41, Разное
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США заявили о том, что Китай стремительно наращивает свой ядерный арсенал и предпринимает всё более агрессивные действия в АТР. Представитель посольства КНР в Вашингтоне прокомментировал эти обвинения, подчеркнув, что Штаты постоянно модернизируют свою ядерную триаду, обладая при этом самым крупным арсеналом ядерного оружия в мире, пишет Newsweek. Дипломат отверг заявления о возможности применения Пекином ядерного оружия и напомнил, что Вашингтон продолжает подрывать глобальную стратегическую стабильность, пишет автор материала.


AP

В среду Министерство обороны США опубликовало свою оценку событий и тенденций в области безопасности и обороны Китая, отметив, в частности, быстрый рост числа ядерных вооружений и баллистических ракет. В отчёте сообщается, что НОАК за последнее время удвоила количество МБР со 150 до 300 единиц, а также планирует нарастить арсенал ядерных боеголовок с 400 до 1500 единиц к 2035 году, пишет Newsweek. Лю Пэньюй, пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне, заявил, что этот отчёт, «как и аналогичные документы в прошлом, игнорирует факты и наполнен предвзятостью», подчеркнув, что Пекин отвергает характеристику, данную в Пентагоне.

«США используют этот доклад для раздувания теории о китайской ядерной угрозе. Но это манипулирование риторикой, цель которой — сбить с толку общественное мнение, очевидно для международного сообщества. На самом деле главный источник ядерной угрозы в мире не кто иной, как сами США… Несмотря на то что США обладают самым большим и самым передовым ядерным арсеналом в мире, они по-прежнему инвестируют триллионы долларов в модернизацию своей «ядерной триады», разработку ядерного оружия малой мощности и упрощают условия его применения», — цитирует издание слова китайского дипломата.

По разным оценкам, у Штатов в общей сложности есть около 5500 ядерных боеголовок, однако этот арсенал, как и российский, регулируется положениями договора СНВ. Другие правовые инструменты в этой сфере были упразднены: Договор о ПРО — Бушем в 2002 году, а ДРСМД — Трампом в 2019-м. При этом, как отметил Лю Пэньюй, Вашингтон не переставал следовать стратегии размещения противоракетных систем по всему миру, а также с подачи американцев был сформирован оборонный пакт между Австралией, Великобританией и США (AUKUS), включающий совместный проект атомных подводных лодок.

«Эти действия США серьёзно подрывают глобальную стратегическую стабильность и международный мир и безопасность», — подчеркнул Лю Пэньюй. КНР, в свою очередь, активно выступает за полное запрещение и уничтожение ядерного оружия и поддерживает свои ядерные силы на минимально необходимом для национальной безопасности уровне, а также отказывается от применения ядерного оружия первой. В то же время оборонная стратегия США не исключает использование оружия массового уничтожения в случае конвенциональной агрессии, напоминает Newsweek.

В Пентагоне считают, что Пекин, вероятно, рассмотрит использование ядерного оружия в случае масштабного конфликта, который будет угрожать существованию страны. Китайский дипломат прокомментировал это, сказав: «Ядерное оружие Китая не будет угрожать ни одной стране, пока та не применит ядерное оружие против Китая».


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