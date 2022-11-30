«В Москве сильно разочаровались»

Экономист Владислав Иноземцев — о том, почему украинское зерно шло в европейские порты и зачем РФ согласилась продлить «зерновую сделку».

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА Фото: TURKISH DEFENCE MINISTRY / AFP / East News

«Зерновая сделка» с участием РФ и Украины при посредничестве Турции и ООН продлена еще на четыре месяца. Напомним, что в июле стороны договорились о том, что экспорт зерна из трех украинских портов будет разблокирован до ноября. При отсутствии возражений у какой-либо из сторон договоренности могли автоматом продлеваться еще на 120 дней.

За прошедшие месяцы РФ не раз выражала недовольство тем, как Украина соблюдает свои обязательства. В частности, заявила, будто бы «зерновой коридор» использовался для атак на базу Черноморского флота в Севастополе. В ноябре РФ объявила, что сделки больше не будет, другие стороны стали обвинять Москву в шантаже. Но суда с продовольствием все равно пошли из украинских портов. Потом стало известно, что РФ согласилась на продление «зерновой сделки».

Почему Москва проявила сговорчивость и на что это повлияет — объясняет экономист Владислав Иноземцев.

Владислав Иноземцев. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Какой еще вариант поведения был у России, кроме как согласиться на продление сделки? Могла она дальше «капризничать»?

— Могла, но в данном случае это было бы довольно сложно. Она «покапризничала», когда вышла, то есть сказала свое «фи». Но должного эффекта этот шаг не имел: после выхода РФ Турция продолжила проводку судов. И Москва встала перед выбором: либо признать, что она не может помешать, либо атаковать идущие под защитой корабли. Оба варианта не порождали оптимистических ожиданий. Тем более что у Путина, как я понимаю, снова возникли надежды на Эрдогана и его услуги, связанные с обходом западных санкций, с созданием альтернативного газового хаба и много еще с чем.

Турция сегодня очень нужна Кремлю, а в зерновой сделке, если не считать украинцев, больше всего заинтересованы турки, потому что она сильно повышает акции Эрдогана на международной арене.

Таким образом, именно участие Турции стало основным фактором, который спас эту сделку. <…> И если бы сделка не была турецким проектом, ее давно бы прикрыли. <…>

— Но, когда сделка обсуждалась и заключалась, у РФ был и собственный интерес: предполагалось, что она сможет вывозить свои зерно и удобрения. Это получилось?

— Пока нет. То есть небольшой объем удобрений, уже находившихся на складах в Европе, вроде бы должен быть вот-вот разблокирован, а Москва выступила с инициативой поставки полумиллиона тонн зерна развивающимся странам бесплатно. Правда, потом выступил Пригожин, заявив, что зерно это должно идти не просто бедным странам, а только тем, что сотрудничают с ЧВК «Вагнер». Однако так или иначе масштабных изменений не произошло. Российские фермеры, например, говорят, что не заметили никаких перемен.

Кремль, кроме того, хотел связать продление сделки с возобновлением запуска аммиакопровода, служившего одним из источников поставок удобрений на экспорт, в сторону Одессы, но этого тоже не произошло. То есть РФ не была удовлетворена сделкой, но стремление заложить основы для дальнейшей дружбы с Турцией возобладало.

Европейские и британские власти вроде бы выразили готовность пересмотреть часть санкций в отношении российских аграрных компаний и поставщиков удобрений. Об этом говорится вскользь, но РФ очень нужно, чтобы хоть какие-то санкции были «отыграны обратно». Россельхозбанк, например, хотел бы обратно подключить SWIFT, и эта тема даже начала обсуждаться в Европе. Однако я сомневаюсь, что дело зайдет так далеко: может быть, банку разблокируют корсчета в Америке, но вряд ли вернут SWIFT. Здесь идет сложная игра, и экономическая составляющая играет для РФ далеко не первую роль, Москва готова поставить на кон достаточно много, чтобы иметь хоть какие-то прецеденты снятия санкций.

«Я не знаю, на что РФ рассчитывает, но неготовность работать с ней только растет. И появляются вещи совершенно неожиданные». Фото: AP / TASS

— Так ведь и обещали России, что санкции не будут касаться судов с зерном и удобрениями, но дело оказалось не в санкциях, а в нежелании частных европейских компаний иметь дело с российским бизнесом: страховщики не хотели страховать, порты не хотели принимать и так далее. Получается, правительства Европы могут снять или смягчить какие-то санкции, но проблемы это не решит. Или РФ рассчитывает, что европейский бизнес тоже смягчится?

— Я не знаю, на что РФ рассчитывает, но неготовность работать с ней только растет. И появляются вещи совершенно неожиданные. Допустим, после 5 декабря (дата вступления в силу нефтяного эмбарго. — И. Т.) все поставки нашей нефти могут быть осложнены тем, что большинство страховых компаний откажутся страховать танкеры с ней. Какая-то страна может сказать: нам все равно, мы готовы покупать эту нефть, даже если ее будут везти на незастрахованном судне. Но тут Эрдоган заявляет, что закрывает проливы для судов, не застрахованных по международному реестру, так как если с незастрахованным судном в проливе случится какое-то бедствие, то непонятно, кто будет возмещать ущерб. А это уже новый момент.

— Так это же наш друг Эрдоган, с которым российский президент, наверное, рассчитывает договориться?

— Посмотрим, на каких условиях. Я думаю, все это — элементы какого-то сложного торга, в котором договоренности живут несколько дней, а потом появляются новые подводные камни. Турция из этого конфликта извлекла для себя максимум пользы, включая и транзитные возможности, и проливы, и посредничество в переговорах, и участие в параллельном импорте в Россию. В прошлом году она была пятым по обороту торговым партнером России, а теперь вышла на второе место после Китая, то есть масштаб немаленький. Возникающие при этом препятствия со временем преодолеваются, но за некую цену. Напомню, что Турция еще просила скидки на газ.

И все эти вещи складываются в картину очень изощренного и в общем-то талантливого шантажа, на который Анкара идет в отношении Москвы.

— Там не просто о скидках на газ речь идет, а о том, что вы нам газ давайте сейчас, а заплатим мы через два года.

— Совершенно верно.

— РФ собиралась создавать страховые компании, которые будут обеспечивать, в частности, прохождение судов. Гарантии российского государства разве менее надежны, чем международный реестр?

— Такие компании РФ уже создала, это дело несложное. Но не очень понятно, как будет выплачиваться страховое возмещение, когда российские банки под санкциями, а все платежи крайне затруднены. Хотя решение найти можно. От западного финансового рынка российские банки отлучены, но можно открыть корсчет в каком-нибудь турецком банке и положить там депозит, который гарантирует платежи по страховым договорам, если вдруг возникнет необходимость. И проблема будет снята. Эти суда ведь не стоят в Босфоре по пять месяцев, они прошли и ушли. То есть страховой суммы на два-три судна, постоянно находящейся на счете, вполне достаточно.

— РФ добивается снятия санкций с Россельхозбанка для проведения платежей через него. Это то же самое, что в торговле газом через Газпромбанк, который не под санкциями?

— Именно так.

— И кто с этим не согласен?

— С этим пока никто не соглашается. С одной стороны, здесь мы видим абсолютно циничный подход. Газпромбанк выступал как агент «Газпрома», получающий платежи за газ. И когда Путин объявил, что за российский газ должен рассчитываться в рублях, то стало невозможно делать это без посредничества Газпромбанка.

— А газ был нужен.

— Да, и западные страны, понимавшие, что газ покупать надо, и согласившиеся на расчеты в рублях знали, что держать под санкциями Газпромбанк невозможно.

В случае с зерновыми операциями и вообще с сельским хозяйством поставки в Европу не идут, то есть санкции вводили те, кому от российских зерновых поставок ни холодно ни жарко.

С другой стороны, есть и техническая проблема. Как мы знаем, Газпромбанк не попал в список банков, которым отказали в работе со SWIFT еще в марте этого года, а затем он не попал и под некоторые другие ограничения. Но одно дело — добиться, чтобы против тебя не вводили санкции, и совсем другое — обеспечить снятие уже введенных, для этого необходимо единогласное решение всех стран ЕС, которого, что-то мне подсказывает, добиться сейчас ну никак невозможно.

Турция из этого конфликта извлекла для себя максимум пользы. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

— Российское зерно практически никогда и не шло в Европу. Кому эти поставки нужны?

— Идут они в основном, если говорить об объемах поставок, в Египет, Иран и Турцию, но нужно учитывать также и масштаб зависимости отдельных стран от импорта российского зерна. А здесь картина довольно впечатляющая: 20 стран Африки закупают у нас более трети всего своего зернового импорта, а 10 из них — Египет, Судан, Мадагаскар, ДРК (Демократическая Республика Конго. — Ред.), Бенин, Конго, Танзания, Буркина-Фасо, Бурунди и Руанда — более половины. Для всех этих покупателей, полагаю, цена важнее качества. На покупке у РФ можно существенно экономить, потому что она поставляет зерно не самых высоких категорий.

— Третьего класса. То есть практически кормовое.

— Здесь нет проблемы в том, насколько фундаментально отличается мука, полученная из зерна высшей категории или второй, — это не очень принципиально. Проблема в другом:

в развитых странах есть стандарты, не позволяющие использовать зерно третьего класса иначе как на корм скоту. А в большинстве стран вроде Пакистана или Египта таких стандартов нет, там важна скидка к цене на 25%.

— А какое зерно у Украины? И кто его покупает?

— Я небольшой специалист в сельском хозяйстве, но у Украины есть возможность продавать зерно и в Европейский Союз, который не прекращал покупать продовольственную продукцию в Украине и во время войны. Туда идет много растительного масла, в отличие от российских поставок, и даже более экзотических товаров вроде меда. Хотя на многие эти виды продукции действуют квоты, украинские поставки более диверсифицированы.

Но в 2000 годы, когда Украина еще только становилась крупным сельскохозяйственным поставщиком, самые легкие пути выхода на международные рынки вели через те же развивающиеся страны. И на этих рынках она тоже частично закрепилась. Ливия, Тунис, Сомали, Эритрея — это страны, в значительной степени зависящие от украинских поставок. Та же Сомали в 2020 году получала зерно по импорту только из двух источников: Украины и России. Я бы сказал, что РФ и Украина уже давно конкурируют в поставках зерна на рынках мирового Юга.

— И если бы не спецоперация, то и сейчас российское зерно по-прежнему конкурировало бы с украинским?

— Безусловно.

— Украина заинтересована в том, чтобы блокировать Россию как продавца зерна? И наоборот тоже?

— Так и есть. Но объемы были разными до 24 февраля, российские — существенно больше. В 2020 году, например, РФ была самым крупным экспортером зерна в мире с объемом в 38,5 миллиона тонн, а Украина — только пятым с 16 миллионами.

Сейчас цена на зерно выше прошлогодних котировок всего на 15–20%, то есть с максимумов упала более чем на треть, но ценовой «навес» в мировом масштабе остался. Фото: Егор Алеев / ТАСС

— Зачем тогда РФ объявляла эмбарго на вывоз зерна, которое действовало до июля?

— Российский рынок зерна за последние лет десять интернационализировался и серьезно ориентируется на мировые котировки. Цена на российском рынке в принципе повторяет цены на мировых товарных биржах. После 24 февраля цены на зерно в мире очень сильно подскочили, в марте этого года по сравнению с летом 2021-го цена была выше раза в два. Сейчас она выше прошлогодних котировок всего на 15–20%, то есть с максимумов упала более чем на треть, но ценовой «навес» в мировом масштабе остался.

Естественно, в РФ все производители ориентируются на мировые рынки. Условно говоря, можно было не продавать зерно переработчикам в РФ, а вывезти его на внешние рынки и продать там гораздо дороже, тем более что российский рынок, по сути, открыт из-за режима Таможенного союза: вы можете отправлять зерно в Казахстан, а оттуда оно уйдет дальше. Поэтому еще в марте РФ закрыла экспорт даже в ЕАЭС, кроме вассальных Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии.

Закрытие экспорта нужно было для того, чтобы предотвратить уход зерна из РФ и сбить цены на внутреннем рынке. Это и была основная задача.

— Но тут выяснилось, что РФ экспорт зерна закрывают «снаружи».

— Да-да. Так или иначе в стране скачка цен не случилось. Аграрии были очень недовольны, я помню такие разговоры еще в апреле. Они возмущались: у нас, мол, появилась возможность раскрутиться, хорошо продать зерно, проинвестировать в новую сельхозтехнику, семена и так далее, а нам вдруг показали такую дулю.

— В итоге аграрии не то что раскрутиться — они вообще свою продукцию продать не смогли. Они одной из причин называют то, что пока РФ сидела под собственным эмбарго, все сделки уже были заключены, производители в других странах разобрали всех покупателей. Получается, в мире предложение зерна так сильно превышает спрос, что можно быстро заменить все российские поставки?

— Мировой рынок зерна организован гораздо сложнее. Во-первых, российский экспорт не так уж и велик по сравнению с общим объемом мирового потребления. Если говорить о нефти, там это более наглядно: например, страны Персидского залива добывают огромное количество нефти, которое сами не могут использовать, и продают ее за рубеж. То же самое — в РФ и в других странах. Нефть предельно интернационализирована, трансграничные объемы продаж в 2021 году составили почти 75% от объема мировой добычи.

С зерном соответствующая доля составляет порядка 12–15%, российский экспорт — это около 4% мирового потребления в 787 млн тонн. Никто не готов в этом настолько зависеть от других стран. Возможности выращивать зерно, конечно, не одинаковы по всему миру, но они распределены гораздо равномернее, чем возможности добывать нефть.

И объем выпавшего экспорта — и российского, и украинского — составил максимум 5% от мирового потребления. К тому же нефть — она и есть нефть. Вы, условно говоря, не сделаете бензин из березового сока.

Что касается зерна, то основной удар пришелся на пшеницу, но по большому счету, если в какой-то стране не хватает пшеницы, то можно перемолоть и кукурузу, речь идет о выживании, а не о высокой кухне. И поэтому появившиеся дыры были заполнены, в том числе и альтернативными культурами.

— Дело же не в том, можно заменить или нельзя, а в ценах. Я напомню вам историю 2010 года, когда российское эмбарго на экспорт пшеницы привело к ее подорожанию в мире и в итоге к «арабской весне».

— Безусловно, на цены это влияет. Правда, в тех странах, кроме роста цен, я думаю, были и другие факторы.

— Но рост цен на продукты стал триггером. А сейчас тоже, как вы сказали, был скачок.

— Скачок был действительно очень мощный. И шум, который поднялся весной и в начале лета, был порожден тем, что люди в развивающихся странах действительно боялись, что их продовольственная безопасность не будет обеспечена. Это правда. Но сегодня напряженность в значительной мере спала. Сейчас оснований для какого-то серьезного роста цен на ресурсы, в том числе и на продовольствие, нет: все ждут рецессии и снижения спроса. Хлеб — это, конечно, продукт, от которого в бедных странах будут отказываться в последнюю очередь, поэтому резкого снижения цен здесь не будет. Но все равно давление на цены вниз гораздо сильнее, чем давление на них вверх.

— Кубанские фермеры мне жаловались, что не могут продать урожай этого года, а значит, не могут купить все нужное для урожая будущего. Причину они описывают так: их зерно шло в основном в Грузию и в Армению, и вдруг неизвестные российские компании стали отправлять на те же рынки массу зерна, привезенного из Украины. По утверждениям фермеров, зерно это было таким дешевым, что цена оказывалась ниже себестоимости на Кубани. Если это так, то это ведь тоже фактор давления на цену вниз?

— С одной стороны, к моменту начала спецоперации часть украинского урожая прошлого года действительно была складирована в портах. Что-то, видимо, погибло в Мариуполе или в Херсоне, но что-то оставалось. Были и хозяйства, из которых запасы зерна не вывезли. А на юге Украины — в Херсонской области, в Запорожской, которые оказались частично под контролем России, — были очень большие сельскохозяйственные холдинги. Вполне возможно, что довезли его [зерно] до портов и стали пытаться куда-то продать по демпинговым ценам.

В общем и целом зерновая сделка не привела к тем результатам, на которые РФ рассчитывала. Фото: Егор Алеев / ТАСС

— Президент Путин обвинял Евросоюз в том, что вывезенное из Украины по сделке зерно пошло не в африканские, а европейские порты. То есть его съели не жители беднейших стран, а европейцы. Они действительно объедают народы Африки?

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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