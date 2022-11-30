Они спасают жизни: 7 самых реалистичных сериалов о врачах

“Тест на беременность” (2014–…)



В отдел обсервации гинекологии попадают самые сложные пациенты — их еще не успели полноценно обследовать, а срочная помощь уже требуется. Как раз там работает Наталья Бахметьева (Светлана Иванова), не рассказывающая знакомым о личной жизни. На это есть причины: она какое-то время встречалась с женатым мужчиной и даже забеременела от него.

“Больница Никербокер” (2014–2015, реж. Стивен Содерберг)



Начало 20-го века, Нью-Йорк, безумный уровень дизентерии, отсутствие антисептиков и малая образованность населения мешает врачам спасать жизни людей. От постоянных смертей устал Джон Тэкери (Клайв Оуэн), но он продолжает работать ради одной цели — мужчина хочет улучшить метод кесарева сечения.

“Хороший доктор” (2017–…)



От создателей легендарного “Доктора Хауса” (2004–2012). Шон Мерфи (Фредди Хаймор) — необычный хирург с врожденными особенностями восприятия. Еще в детстве у него обнаружили аутистическое расстройство и синдром саванта, сделавшие Шона гением в медицине и абсолютным профаном в быту. К сожалению, из-за этого коллеги сторонятся мужчину, его поддерживает только наставник и директор клиники доктор Глассман (Ричард Шифф)

“Госпиталь Валле Норте” (2019)



Классическая драма о жизни врачей, но в испанском стиле. Паула Диас (Александра Хименес) — новый руководитель хирургического отделения, решившая обновить персонал. Это решение оказывается особо непопулярным, потому что в больнице работают одни из лучших специалистов страны.

“Тюремный врач” (2019, реж. Хван Ин-хек и Сон Мин-еп)



Ирония судьбы — жестокая вещь. На И-дже (Намгун Мин) — отличный профессионал своего дела, но его увольняют из госпиталя, обвинив в нарушениях этических норм. Мужчина желает мести и решает найти нужные связи, перейдя на службу в тюрьму.

“Темпл” (2019)



Мир криминала огромен и темен, о его существовании знают все, но мало кто хочет погрузиться в его пучины. Хирург Дэниел Милтон (Марк Стронг) живет двойной жизнью: он одновременно работает в обычной больнице и подпольной клинике. Дэниел занимается нелегальными делами не ради денег — он ищет лекарство для больной жены.

“Учитель Ким, доктор Романтик” (2016–…, реж. Ю Ин-щик и Ли Гиль-бок, Пак Су-джин)



Кан Дон-джу (Ю Ен-сок) — один из лучших докторов Сеула. Он пришел в профессию после гибели своего отца, много лет назад не выдержавшего хирургического вмешательства. К сожалению, Дон-джу тоже ждал провал: его клиент погиб во время операции. Поэтому мужчина меняет имя, переезжает в небольшой город, чтобы там передать свои знания молодым докторам.