 

«Этот гол от меня!»: Роналду потребовал провести ДНК-тест волос на забитом им мяче

30.11.2022, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду настаивает, что мяч в ворота Уругвая забил именно он, а не его партнер по команде Бруну Фернандеш. Футболист требует от ФИФА взять образцы волос и потожировых следов с мяча, чтобы сравнить их с его собственной ДНК.

«Я хочу заявить на весь мир, что этот гол забил я! У нас был кратковременный контакт и это видели миллионы телезрителей. Какие еще нужны доказательства? Длительное время против меня действовал заговор, но спустя 9 месяцев мне удалось снять проклятье. А теперь коррумпированные чиновники из ФИФА хотят отобрать у меня мой гол. Этому не бывать», — заявил португалец.

В случае отказа ФИФА от проведения ДНК-экспертизы Криштиану Роналду намерен обратиться в суд Лиссабона, чтобы все права на забитый гол перешли ему. Однако футболист подчеркнул, что готов заключить мировое соглашение и вместе с Бруну Фернандешем и оформить совместную опеку над точным ударом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04.22 / Мнение: О готовящейся сенсации по Украине

13.01.21 / Войска ПВО приведены в боевую готовность на фоне сообщений о возможном возвращении Навального в Россию

07.11.22 / Скандалы: Первой леди Украины откроют глаза на супруга

31.10.22 / Луковый день: Что нельзя делать 31 октября?

28.03.22 / Санкции против России ударили по испанскому рынку недвижимости

27.06.21 / Интервью с госсекретарем США Энтони Блинкеном

06.04.22 / Алисия Викандер впервые о том, как они с Майклом Фассбендером растят ребенка: “Всегда вместе”

04.02.22 / Мнение: Процесс пошел. В США уже Марек

13.07.22 / Мнение: Энергетическая нищета, закупки нефти у России и дефицит молока в Британии

08.06.22 / В Украине уберут из школьной программы роман «Война и мир» Толстого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика