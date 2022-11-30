«Этот гол от меня!»: Роналду потребовал провести ДНК-тест волос на забитом им мяче

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду настаивает, что мяч в ворота Уругвая забил именно он, а не его партнер по команде Бруну Фернандеш. Футболист требует от ФИФА взять образцы волос и потожировых следов с мяча, чтобы сравнить их с его собственной ДНК.

«Я хочу заявить на весь мир, что этот гол забил я! У нас был кратковременный контакт и это видели миллионы телезрителей. Какие еще нужны доказательства? Длительное время против меня действовал заговор, но спустя 9 месяцев мне удалось снять проклятье. А теперь коррумпированные чиновники из ФИФА хотят отобрать у меня мой гол. Этому не бывать», — заявил португалец.

В случае отказа ФИФА от проведения ДНК-экспертизы Криштиану Роналду намерен обратиться в суд Лиссабона, чтобы все права на забитый гол перешли ему. Однако футболист подчеркнул, что готов заключить мировое соглашение и вместе с Бруну Фернандешем и оформить совместную опеку над точным ударом.

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