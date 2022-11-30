Научитесь смотреть на вещи отстраненно: как перестать впитывать эмоции других людей и жить спокойно

Эмоциональный интеллект — хорошее качество. Однако чрезмерная эмпатия порой доставляет немало неудобств и заставляет нас испытывать внутренний дискомфорт. Мы начинаем зависеть от чувств и эмоций людей, которые нас окружают. Например, если партнеру рядом грустно — то и нам грустно. Или если у него плохое настроение, то мы можем испытывать чувство вины, как будто сами являемся виновниками того, что партнер пребывает в плохом расположении духа.

Рассматриваем несколько эффективных советов о том, как перестать впитывать эмоции других людей и тем самым обрести душевное спокойствие.

Остерегайтесь созависимости

Созависимость — это такое состояние, когда вы будто сливаетесь с другим человеком, становитесь с ним единым целым. Как он поступает — так и вы, какое настроение у него — такое и у вас. И здесь речь идет не о здоровой привязанности. В созависимых отношениях обычно есть тот, кто контролирует и кто подчиняется, теряя при этом свое «Я».

Остерегайтесь подобного взаимодействия. Помните, что здоровые отношения — те отношения, где партнеры не теряют своей автономии. Они вместе и в то же время каждый остается целостной личностью.

Расширяйте круг общения

Очень легко стать созависимым, когда круг общения сужается до одного человека. Например, когда жена является домохозяйкой, нигде не бывает и контактирует только с мужем. Она не слышит других мнений и других точек зрения. Ее кругозор сужается. Привязанность к партнеру приводит к тому, что этот человек становится единственным авторитетом, чье мнение является единственное верным. И жена в том числе впитывает эмоции своего мужа, полностью погружается в его жизнь.

Чтобы избежать подобных негативных последствий, необходимо слушать другие точки зрения. А для этого следует расширять круг общения и контактировать с как можно большим количеством человек. Например, стандартный оптимальный вариант — это партнер, родственники, друзья, коллеги по работе.

Проанализируйте, какие эмоции вы поглощаете чаще всего

Вспомните все ситуации, когда вы впитывали эмоции людей, с которыми контактировали. Какие чувства находили наибольший отклик: позитивные или негативные? Случалось ли так, что вы не «заряжались» позитивом, а подхватывали негатив? Например, когда кто-то рядом зол, то и вы начинаете злиться. Или когда кому-то рядом грустно, то и у вас на глазах тотчас выступают слезы.

Понимание того, какие эмоции вы мгновенно «ловите», даст вам возможность выявить ситуации, в которых вы наиболее уязвимы. Соответственно, в будущем вы сможете вовремя отреагировать и предотвратить их.

Научитесь смотреть на вещи отстраненно

Есть хорошее упражнение, которое называется «Муха на стене». Представьте, что вы общаетесь с человеком, он вам жалуется на жизнь, и вы интуитивно понимаете, что после этой беседы у вас точно испортится настроение. В этот момент абстрагируйтесь от ситуации.

Представьте, что вы — это муха, которая сидит на стене. Смотрите на себя и на своего собеседника как бы со стороны. Сейчас вы просто сторонний наблюдатель.

Такое упражнение помогает не только не «ловить» эмоции собеседника. Это также хороший способ управлять своими чувствами: например, абстрагироваться от гнева. Например, когда вы ощущаете, что вскипаете и как будто сейчас взорветесь, сразу представляйте себя мухой на стене.

Окажите помощь

Если человек обращается к вам с проблемой, то от вашей эмпатии ему никакой пользы, согласитесь? И вам тоже такая беседа не принесет ничего хорошего: вы просто огорчитесь. Почему бы тогда не подумать в процессе разговора, как вы можете этому человеку помочь? Когда начнете размышлять, тогда эмоции отойдут на второй план, зато «проснется» разум, аналитическое мышление.