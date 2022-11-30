Мнение: Сокращение ненефтегазовых доходов, несогласованный потолок и перекупленный китайцами СПГ

1. В Минфине отчитались о сокращении ненефтегазовых доходов российского бюджета. Цифра сокращения, несмотря на все вредоносные происки Запада, оказалась смехотворно маленькой (ссылка):



Ненефтегазовые доходы бюджета России сократились почти на четыре процента по итогам девяти месяцев 2022 года, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

Снижение в первую очередь связано с изменением импортных поставок и налоговой базы, пояснил он. Силуанов добавил, что санкции не повлияли на исполнение российского бюджета, все обязательства выполняются. Бюджет в январе-сентябре был исполнен с профицитом около 200 миллиардов рублей, или 0,2 процента ВВП.

2. До даты ввода обещанного «потолка цен» на российскую нефть остались считанные дни. Однако в Европе всё никак не могут согласовать уровень этого самого потолка, так как понимают, что потолок вынудит их платить за российскую нефть больше. Обсуждения продолжаются уже много дней, соглашение постоянно срывается (ссылка):



Страны — члены Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать уровень потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

По словам источников, переговоры внутри ЕС застопорились, Польша и страны Прибалтики все еще считают предлагаемую стоимость чересчур высокой.

Первоначально ЕС предлагал ограничить цену российской нефти на уровне 65 долларов за баррель. Но поскольку Россия уже продает свою нефть со скидкой, все обсуждаемые уровни капитализации превышают текущие рыночные ставки, составляющие около 52 долларов.

Группа стран, выступающих за более низкую цену, также хочет, чтобы к инструменту был добавлен механизм проверки для последующего пересмотра цен, а также более жесткий план по новому пакету санкций в отношении России.

3. Немного подробнее про историческую сделку между Катаром и Китаем, которую я недавно упоминал (ссылка):

Катар и Китай заключили сделку о долгосрочных поставках сжиженного природного газа, получившую название «исторической»: речь идёт о поставках 4 млн тонн СПГ в год в течение солидных 27 лет. Сделка, по мнению большинства комментаторов, окажет значительное влияние на газовый рынок в будущем — несмотря на то, что на данный момент Катар производит 77 млн тонн СПГ в год, а намерен во второй половине десятилетия выйти на 126 млн тонн.

Данная новость является исторической в свете того, что весь год (кажется, уже можно писать «уходящий год») Европа довольно интенсивно пыталась найти точки соприкосновения с арабскими производителями СПГ, но не преуспела: в частности, встреча германского Шольца с эмиром Катара, имевшая место в сентябре, завершилась ничем. Некоторый юмор ситуации состоит в том, что европейские покупатели долгие годы бранили русский трубопроводный газ за приверженность «Газпрома» долгосрочным контрактам, «в то время как на спотовом рынке, где СПГ, покупать динамичней и зачастую выгодней».

Сейчас, когда «Северных потоков» не стало сначала политически, а потом и физически, европейские покупатели обнаружили, что арабские производители «также склонны к долгосрочным контрактам». В свою очередь КНР «стремится обезопасить поставки СПГ, чтобы избежать дополнительных спотовых покупок на фоне неопределённости в ближайшие годы». Теперь же, отмечает ZeroHedge, «даже европейские компании начали переговоры о долгосрочных поставках».

Таким образом, сделка Катара и Китая задаёт мировой тренд на годы вперёд. И европейцы, праздновавшие недавно «избавление от привязки к русской авторитарной трубе», оказываются привязанными к американским и арабским газовозам. Их, разумеется, можно считать менее авторитарными — но уместно помнить, что Катар есть абсолютная теократическая монархия, а как она относится к прогрессивным европейским ценностям, сейчас все могут отследить по новостям с чемпионата мира. Попытки британских и европейских спортсменов изобразить из себя рыцарей ЛГБТК+ пресекаются с демонстративной брутальностью, что, очевидно, тоже иллюстрирует перераспределение сил в мире.