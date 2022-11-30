В РФ стартовали продажи смартфонов Infinix HOT 20, HOT 20i и HOT 20S

Китайский бренд Infinix официально сообщил о начале продаж в РФ новой линейки смартфонов HOT 20.

Данная серия выйдет тремя модификациями HOT 20, HOT 20i и HOT 20S. Новая модель получит продвинутые характеристики. В частности, новинка отличается улучшенными процессорами серии G от MediaTek. Также в новинке предусматривается от 3 до 5 гигабайт оперативной памяти в базовом исполнении. Также производитель анонсировал применение усиленного аккумулятора с емкостью 5000 мАч.

Во всех версиях применили технологию быстрой зарядки на 18 Вт. В улучшенной модификации предложат от 4 до 8 гигабайт оперативной памяти от 64 до 256 гигабайт оперативной памяти. Основная камера получит главный датчик на 50 мегапикселей.