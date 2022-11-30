 

В РФ стартовали продажи смартфонов Infinix HOT 20, HOT 20i и HOT 20S

30.11.2022, 18:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайский бренд Infinix официально сообщил о начале продаж в РФ новой линейки смартфонов HOT 20.

Данная серия выйдет тремя модификациями HOT 20, HOT 20i и HOT 20S. Новая модель получит продвинутые характеристики. В частности, новинка отличается улучшенными процессорами серии G от MediaTek. Также в новинке предусматривается от 3 до 5 гигабайт оперативной памяти в базовом исполнении. Также производитель анонсировал применение усиленного аккумулятора с емкостью 5000 мАч.

Во всех версиях применили технологию быстрой зарядки на 18 Вт. В улучшенной модификации предложат от 4 до 8 гигабайт оперативной памяти от 64 до 256 гигабайт оперативной памяти. Основная камера получит главный датчик на 50 мегапикселей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09.21 / Какой партнер нужен сильной и независимой: 10 вещей, которые ценят альфа-женщины в отношениях

11.05.22 / Французское телевидение быстро и неумолимо движется к упадку

18.02.22 / Мнение: Конец канадской свободы

23.03.22 / Карту “Тройка” избавят от вредящего природе чипа и сделают безопасной

08.02.22 / Кремль озвучил ожидания от встречи Путина и Макрона

20.04.21 / Погребальную группу из Ганы заметили в одной из гостиниц Покрова

17.05.22 / Выход России из Болонской системы сделал недействительными дипломы бакалавров

04.07.22 / Пока Путин у власти: Россия заставила НАТО расколоться на три части

24.10.22 / Мнение: О самом большом разочаровании Киева

16.11.22 / В России появится перпендикулярный импорт: из недружественных стран, но через «своих людей»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика