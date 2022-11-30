 

МИД Британии сообщил об очередных санкциях против России

30.11.2022, 18:52, Новости дня
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Правительство Британии ввело санкции против глав десяти российских регионов, а также нескольких военных комиссаров, сообщили на сайте МИД королевства.

Среди тех, кто попал под санкции, оказались губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и главы еще семи регионов. Санкции ввели и против военных комиссаров пяти российских регионов, включая военного комиссара Москвы Игоря Егорова, передает ТАСС.

В качестве обоснования указано, что главы регионов участвовали в организации и проведении частичной мобилизации в России. Эти действия в Британии посчитали подрывающими территориальную целостность Украины.

Также за поддержку частичной мобилизации в санкционный список включили главу Минпромторга Дениса Мантурова, директора ФСИН Аркадия Гостева и председателя ЦИК Эллу Памфилову.

Всем указанным лицам запретили въезд на территорию страны, а их счета и активы будут заморожены, если они имеются.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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