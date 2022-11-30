 

В Госдуму внесут законопроект о компенсации добровольцам расходов на получение медсправок и их обучения

30.11.2022, 18:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Законопроект, обеспечивающий добровольцам компенсацию расходов на получение ими медицинских справок и обучение, если оно было обязательным для их деятельности, планируется внести в нижнюю палату парламента в ближайшее время. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») в ходе заседания экспертного совета.

«В ближайшие дни перед форумом «Мы вместе» мы внесем очень важный законопроект, который давно прорабатывали по обновлению 135 федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчеству», где мы намерены сделать следующее. Первое – это дать возможность волонтерам компенсировать расходы на получение медицинских справок, расходы на обучение, если это обучение было обязательным для деятельности, которую они ведут», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Депутат добавил, что данным законопроектом субъекты РФ должны будут иметь региональные программы поддержки добровольчества.

«Мы предлагаем закрепить за субъектами необходимость иметь региональные программы поддержки добровольчества и это должны быть не просто мероприятия, должно быть заложено финансирование, обучение, должны быть и меры признания труда добровольцев», – отметил Метелев.

Также в ходе заседания Метелев подвел итоги работы Экспертного совета за год: на базе 9 рабочих групп совета были обработаны 1085 предложений по изменению в 489-ФЗ «О молодежной политике». По словам депутата, работа над ним может быть завершена уже до конца этого года.

Члены экспертного совета также были задействованы в работе над созданием закона «О российском движении детей и молодежи», провели более 40 рабочих встреч и мероприятий, рассматривали предложения по антикризисным мерам поддержки волонтеров, молодежи, НКО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12.21 / Переговоры Путина и Байдена завершились

25.11.21 / В Чехии из-за ситуации с COVID-19 объявили о чрезвычайном положении

13.06.21 / В России арестовали активиста, открывшего стрельбу на Красной площади на акции в поддержку политзаключенных

17.08.21 / Накануне Дня Независимости Рада соберется на внеочередное заседание – из-за Крымской платформы

26.01.22 / “Жопа – отпад”, “С родным целлюлитом”. Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы

28.12.21 / Требовал взятки у экспортера меда. ГБР сообщило о подозрении руководителю Ивано-Франковской таможни

25.08.22 / Рубль ослабел к доллару и евро

30.04.21 / Украина подала замечания к финальному отчету Ирана о катастрофе самолета МАУ – Криклий

08.07.20 / Эксперт: Украина показала, что боится проиграть дело о крымском золоте

20.09.22 / Посольство России в Турции рекомендовало иметь наличные из-за отказов по картам «Мир»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика