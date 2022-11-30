В Госдуму внесут законопроект о компенсации добровольцам расходов на получение медсправок и их обучения

Законопроект, обеспечивающий добровольцам компенсацию расходов на получение ими медицинских справок и обучение, если оно было обязательным для их деятельности, планируется внести в нижнюю палату парламента в ближайшее время. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») в ходе заседания экспертного совета.

«В ближайшие дни перед форумом «Мы вместе» мы внесем очень важный законопроект, который давно прорабатывали по обновлению 135 федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчеству», где мы намерены сделать следующее. Первое – это дать возможность волонтерам компенсировать расходы на получение медицинских справок, расходы на обучение, если это обучение было обязательным для деятельности, которую они ведут», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Депутат добавил, что данным законопроектом субъекты РФ должны будут иметь региональные программы поддержки добровольчества.

«Мы предлагаем закрепить за субъектами необходимость иметь региональные программы поддержки добровольчества и это должны быть не просто мероприятия, должно быть заложено финансирование, обучение, должны быть и меры признания труда добровольцев», – отметил Метелев.

Также в ходе заседания Метелев подвел итоги работы Экспертного совета за год: на базе 9 рабочих групп совета были обработаны 1085 предложений по изменению в 489-ФЗ «О молодежной политике». По словам депутата, работа над ним может быть завершена уже до конца этого года.

Члены экспертного совета также были задействованы в работе над созданием закона «О российском движении детей и молодежи», провели более 40 рабочих встреч и мероприятий, рассматривали предложения по антикризисным мерам поддержки волонтеров, молодежи, НКО.

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