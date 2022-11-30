 

Глава ДНР Пушилин обозначил перспективы выхода ВС России на Краматорское направление

30.11.2022, 18:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Установление контроля над Дзержинском и Артемовском в Донецкой народной республике даст возможность перейти ВС РФ на краматорское направление, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

На данный момент, на артемовском направлении идут бои, ВСУ перебрасывают туда ресурсы, в том числе с херсонского направления, указал Пушилин, передает ТАСС.

Вместе с тем, есть перспектива в скором времени провести оперативное окружение Артемовска, сейчас же подразделения идут в сторону Дзержинска. Это перспективное направление, оно даст возможность после освобождения Артемовска выйти на краматорское направление.

«В целом задача не меняется – это выход на конституционные границы ДНР», – заключил Пушилин.

Также он отметил, что недавнее взятие поселков Андреевка, Курдюмовка и Перше Травня в ДНР перекрывает пути снабжения ВСУ на артемовском направлении.  

Ранее СМИ писали, что командиры ВСУ жалуются на отсутствующую связь у подразделений возле Артемовска. Также командиры сообщают о нехватках младших офицеров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10.20 / Слишком большие файлы — из-за ошибки при загрузке данных британские власти проглядели почти 16 тысяч новых заражений

29.07.21 / Путин попросил врио главы Белгородской области заняться здравоохранением в регионе

12.02.22 / Посольство США в Москве отказалось комментировать сообщения о «минировании»

30.01.21 / Названа причина ДТП с участием грузовика и автобуса под Самарой

19.04.21 / Член конгресса призвала протестующих в Миннесоте не расходиться и стать агрессивнее

02.10.20 / В Тернопольской области умер врач – герой бордов “Спасибо за жизнь”

01.06.21 / Госдума приняла поправки «Единой России» в закон о бесплатной газификации

12.03.21 / И.о. ректора университета в Черкасской области организовал незаконную схему с землей вуза – СБУ

06.07.20 / Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке – Кулеба

06.05.21 / France info – «искажение языка или шаг к равноправию полов» — во Франции не утихают споры о гендерно-инклюзивной грамматике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика