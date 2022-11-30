Глава ДНР Пушилин обозначил перспективы выхода ВС России на Краматорское направление

Установление контроля над Дзержинском и Артемовском в Донецкой народной республике даст возможность перейти ВС РФ на краматорское направление, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

На данный момент, на артемовском направлении идут бои, ВСУ перебрасывают туда ресурсы, в том числе с херсонского направления, указал Пушилин, передает ТАСС.

Вместе с тем, есть перспектива в скором времени провести оперативное окружение Артемовска, сейчас же подразделения идут в сторону Дзержинска. Это перспективное направление, оно даст возможность после освобождения Артемовска выйти на краматорское направление.

«В целом задача не меняется – это выход на конституционные границы ДНР», – заключил Пушилин.

Также он отметил, что недавнее взятие поселков Андреевка, Курдюмовка и Перше Травня в ДНР перекрывает пути снабжения ВСУ на артемовском направлении.

Ранее СМИ писали, что командиры ВСУ жалуются на отсутствующую связь у подразделений возле Артемовска. Также командиры сообщают о нехватках младших офицеров.

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