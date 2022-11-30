Мнение: О зачистках в окружении Путина… С вещами на выход?

Уж сколько их, ушедших в эту бездну, разверстую вдали… ©

И вот ещё один уходит. Нет, не к праотцам, слава Богу. Просто уходит из «ближнего круга». Который — изначально-то не широкий — и так уже поредел до неузнаваемости. А при таких процессах и вовсе рискует превратиться если не в точку, то как минимум в троеточие…

С началом спецоперации Россию покинул имевший определённое влияние на главу государства и раздражавший «патриотическую» общественность Анатолий Чубайс. Некогда всесильный политический игрок исчез буквально в никуда и в одночасье, а из всех «несметных богатств» смог забрать с собой только Авдотью Смирнову. И вот теперь…

Верхняя палата российского парламента одобрила отставку Алексея Кудрина с поста председателя Счётной палаты, даже не дожидаясь необходимых изменений в законодательство. И это завершает политическую карьеру либерала, который долгие годы считался чуть ли не «личным другом» Владимира Путина. В Сети не могли не вспыхнуть разговоры о том, что «это ещё не всё», и тяжеловес готовится чуть ли не в преемники. Но — нет.

Алексей #Кудрин, которого Совет Федерации досрочно освободил от должности главы Счётной палаты, заявил, что ещё не определился с новым местом работы. «Я пока воздержусь. Несколько дней будет на то, чтобы собраться с мыслями», — заявил он «РИА Новости» в ответ на вопрос о карьерных перспективах после очередного ухода с госслужбы.

И два источника в его окружении подтверждают, что мэтр «окончательно уходит из политики». Может быть, и правда в «Яндекс», а может быть, и дальше…

«Место в Яндексе — это личный бонус [Владимира] Путина за дружбу и верность; никакой политической подоплёки нет», — говорит один из источников. Другой утверждает, что Алексей Кудрин уходит не просто с госслужбы, он покидает и окружение нынешнего президента, где «стал лишним». Не исключено, что вслед за ним уйдёт и Герман Греф, едва ли не последний из питерских либералов. И останутся только «питерские чекисты».

Что ж, «разновекторность» мнений давно уже не приветствуется среди особо приближённых. «Кремлёвский клан» сплотился на фоне беспрецедентных за 25 лет вызовов самому его существованию в обозримой перспективе, выдавив всех минимально инакомыслящих. Теперь важно будет проследить, что дальше. Последует ли Алексей Кудрин стопами других «системных либералов» — Анатолия Чубайса, Владимира Мау, Якова Уринсона и других, покинувших страну. Уйдёт ли в тень по примеру своего бывшего подчинённого Алексея Улюкаева, экс-министра экономики, отсидевшего 4 года в колонии за «вымогательство взятки жестами пальцев» у главы «Роснефти» Игоря Сечина: с момента выхода из колонии по УДО в мае новостей о бывшем зеке нет. Займет ли, как ожидает большинство, пост в «Яндексе» после раздела компании, оставшись тем самым в каком-то понятном статусе — Бог весть. Всё это в некотором смысле развилки завтрашнего дня России.

А сегодня, как говорят небратья — и учить их мову лишним не будет — «маємо що маємо». Вся #власть в руках одной группы товарищей. Одна страна, один вождь, один клан. Соответственно, и один «образ будущего», независимо от сроков и параметров достижения целей спецоперации.

Теперь этот «образ» стал более чётким. Вам он нравится? Видите себя в таком будущем?

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