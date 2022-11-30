Мнение: Ни чести, ни совести

Откровения Симонянихи – уже такая чистая, дистиллированная подлость и низость, что просто сердце радуется. Мы, говорит, «не можем проиграть»… почему? Потому что ЕЙ это будет очень страшно. «Мы не можем проиграть», потому что ЕЁ (она говорит “нас”) за это больно накажут. И Соловьев, неожиданно кроткий, всё это скорбно слушает и только поддакивает сокрушенно. А она заливается дальше – «какая нам разница, если еще один район Киева останется без света, от нас ведь в случае поражения мокрого места не оставят…», «поэтому что нам Гаага, плевать нам на Гаагу» и т.д.

То есть – сначала мы гадили в упоении, потом гадили от злобы, с некоторых пор гадим от страха, а дальше уже будем гадить от отчаяния. Единственная мысль, проходящая рефреном – «гадили и будем гадить!» Это, как ни поразительно – всё, что у них есть за душой, и они это сами, открыто признают. Хорошо, что война срывает маски, гнусно, что под масками настолько отвратительные рожи.

В нашей, по слову Вертинского, «бездарной стране» многие находят рассуждения Симонянихи абсолютно убедительными. «Мы должны продолжать, иначе нас накажут» – и они кивают!

Вообще, к обитателям РФ можно обращаться двояким образом – или как к скотам, или как к людям. Обращение как к скотам – это в русле того, что говорит и Симонян, и очень многие альтернативные источники, вещающие, к примеру, на всё еще недобитом Ютубе. Как к скотам – это расписывать тяжелые последствия, к которым привела или еще приведет «спецоперация» «дорогих россиян» и их страну РФ. В этом смысле и Андрей Мовчан, и Маргарита Симонян говорят постоянно про одно и то же, только выводы делают разные: оба стращают, только первый предлагает на этом основании быстрее сдаться, а вторая – превратить Киев и весь мир в труху.

А обращение как к людям должно бы звучать и выглядеть иначе. К людям – это призвать прекратить убийства, разрушения и захватническую войну. К людям – это вспомнить о совести и морали. Людям бывает стыдно за себя. Скотам бывает только страшно за себя.

Скоты недавно на всех экранах сочились самодовольством, потом их на тех же экранах корежило от злобы, теперь эти твари поджимают хвосты от страха, но не становятся менее злобными.

ЛЮДИ где, вашу мать? Люди, которым стыдно? Неужели вся страна прогнила насквозь, до самого нутра, как глубоко ни копни – везде одна симонян?