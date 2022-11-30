 

Изогнувшееся тело пропавшей Степаненко нашли после утопления: Пахнет

30.11.2022, 18:34, Разное
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Громкий развод
Елены Степаненко и Евгения Петросяна случился три года назад, но разговоры о
нем не затихают. Наружу вышли все семейные тайны пары, а закончилось все
делением имущества. Поклонники пары разделились на два лагеря — поддерживают
разные стороны.

Примечательно,
что все, так или иначе, пристально следят и за жизнью женившего на молодой
Петросяна, и на похорошевшую после разрыва Степаненко. В последнее время про
Елену слышно совсем мало. Зрители даже забеспокоились о пропавшей Степаненко,
но, к счастью, в Сети появилась новая фотография.

Поклонники нашли изогнувшееся
в странной позе тело Елены Степаненко после утопления в цветах. Женщина
выглядит счастливой и жизнерадостной. Скорее всего, юмористку поймали в кадр
после выступления. Любимые зрители всегда задаривают Степаненко шикарными букетами.

“Отлично
выглядит!”, “После расставания с Петросяном цветет и пахнет”,
“Такая счастливая”, — пишут подписчики в социальных сетях.

Конечно, нашлись
и те, кто раскритиковал похудевшую Елену Степаненко. Ровесники женщины считают,
что в ее возрасте уже не стоит гнаться за внешностью. Самое время успокоиться и
заняться обычными домашними делами.


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