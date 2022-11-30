Изогнувшееся тело пропавшей Степаненко нашли после утопления: Пахнет

Громкий развод

Елены Степаненко и Евгения Петросяна случился три года назад, но разговоры о

нем не затихают. Наружу вышли все семейные тайны пары, а закончилось все

делением имущества. Поклонники пары разделились на два лагеря — поддерживают

разные стороны.

Примечательно,

что все, так или иначе, пристально следят и за жизнью женившего на молодой

Петросяна, и на похорошевшую после разрыва Степаненко. В последнее время про

Елену слышно совсем мало. Зрители даже забеспокоились о пропавшей Степаненко,

но, к счастью, в Сети появилась новая фотография.

Поклонники нашли изогнувшееся

в странной позе тело Елены Степаненко после утопления в цветах. Женщина

выглядит счастливой и жизнерадостной. Скорее всего, юмористку поймали в кадр

после выступления. Любимые зрители всегда задаривают Степаненко шикарными букетами.

“Отлично

выглядит!”, “После расставания с Петросяном цветет и пахнет”,

“Такая счастливая”, — пишут подписчики в социальных сетях.

Конечно, нашлись

и те, кто раскритиковал похудевшую Елену Степаненко. Ровесники женщины считают,

что в ее возрасте уже не стоит гнаться за внешностью. Самое время успокоиться и

заняться обычными домашними делами.