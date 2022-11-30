 

“Безобразие”: возомнившую себя целительницей Хилькевич разнесли в пух и прах

30.11.2022, 18:34, Разное
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На днях переполненная радостью Анна Хилькевич сообщила поклонникам, что стала целителем. Актриса получила диплом Мастера Рейки Первой ступени. По словам знаменитости, это японская форма биоэнерготерапии и массажа. Также артистка добавила, что она с детства умеет лечить руками.

Врач-физиотерапевт, дерматолог и косметолог Лариса Михайлова, беседуя с Пятым каналом, разнесла в пух и прах возомнившую себя целительницей Хилькевич. Специалист хоть и считает, что люди действительно могут обладать каким-либо даром, но при этом убеждена: диплома целителя недостаточно для того, чтобы лечить.

Михайлова отметила, что студенты не зря изучают медицину около 10 лет. За это время они узнают анатомию, нозологию различных заболеваний… в общем, зубрят теорию и очень много практикуются. Тогда они становятся врачами, которые, имея соответствующий профиль, действительно могут лечить людей.

По словам физиотерапевта, проблема заключается в том, что, выучившись на так называемого целителя, блогеры не берут на себя ответственность за практики, которые они представляют. Мол, важно помнить, что даже медсестры не имеют права давать медицинские советы.

“Это, на мой взгляд, большое безобразие — то, что у нас происходит во всех этих соцсетях, когда слово “доктор” к своему аккаунту может прилепить каждый желающий”, – негодует Михайлова.

Именно поэтому, как считает врач, людям не стоит слепо доверять всяким целителям в Сети, в том числе Анне Хилькевич.


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