 

Le Figaro – в Пентагоне считают, что КНР к 2035 году увеличит ядерный арсенал более чем втрое

30.11.2022, 18:20, Разное
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Эксперты Минобороны США пришли к выводу, что Китай при сохранении нынешних темпов наращивания ядерного потенциала может более чем втрое увеличить число боеголовок в своём арсенале, пишет Le Figaro. Впрочем, как подчёркивается в материале издания, даже в этом случае КНР будет значительно отставать от США и России.


AP

При сохранении нынешних темпов роста ядерный арсенал КНР к 2035 году должен будет увеличиться более чем втрое, достигнув 1500 боеголовок, пишет Le Figaro. По информации издания, такая оценка содержится в ежегодном докладе Пентагона о состоянии китайских вооружённых сил, опубликованном во вторник. 

«Министерство обороны предполагает, что запасы готовых к применению боеголовок у Китая превысили 400», — цитирует доклад Le Figaro. По мнению составителей документа, «если Китай продолжит наращивать свой ядерный арсенал с той же скоростью, он, вероятнее всего, будет иметь 1500 боеголовок» к 2035 году.

В докладе также отмечается, что КНР укрепляет не только ядерные, но и обычные силы — в особенности ВВС, которые «быстро догоняют западные». В связи с этим Пекин является главным военным вызовом для США, говорится в документе. 

Как подчеркнул официальный представитель американского минобороны Патрик Райдер, увеличение Пекином своего ядерного потенциала может стать источником нестабильности. «Чем большие масштабы приобретает распространение ядерного оружия, тем больше возникает беспокойства — и тем сильнее в этой связи дестабилизируется ситуация в регионе», — заявил Райдер на пресс-конференции во вторник. 

Впрочем, как отмечает обозреватель Le Figaro, Китай по-прежнему значительно отстаёт по объёмам ядерного арсенала как от США, так и от России, которые имеют по несколько тысяч боеголовок.  

По информации Пентагона, Пекин вместе с тем ведёт активную работу над развитием баллистических ракет, способных нести ядерные заряды: в частности, в 2021 году он в общей сложности провёл 135 испытаний таких ракет, запустив их больше, чем все остальные страны, вместе взятые, если не считать ракеты, применённые в рамках военных конфликтов.  

Как подчёркивается в докладе Минобороны США, на таком фоне Китай предпринимает всё более «агрессивные действия» в Тихом океане — в таких терминах Вашингтон описывает «изменение реалий в плане альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе», пишет Le Figaro. 

Это в особенности касается Тайваня, который Пекин считает неотъемлемой частью КНР: в результате обострения напряжённости вокруг острова, спровоцированного визитом туда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе, Пекин начал проводить вокруг него самые масштабные учения с 90-х годов прошлого века, напоминает обозреватель французского издания. И хотя с тех пор напряжённость несколько спала, в Пентагоне считают, что КНР по сей день сохраняет более высокий уровень военного присутствия у Тайваня, чем раньше, что вызывает у Вашингтона беспокойство, отмечает журналист. 


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