 

Сериал “Уэнсдэй” Тима Бертона побил рекорд просмотров на Netflix

30.11.2022, 18:15, Разное
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Похоже, хиту Netflix “Очень странные дела” придется подвинуться. Новый сериал “Уэнсдэй” от режиссера Тима Бертона побил рекорд просмотров англоязычных шоу на знаменитой стриминговой платформе. На первой же неделе после премьеры спин-офф “Семейки Аддамс” посмотрели более 341,2 миллиона раз. 

Отметим, что танец главной героини Уэнсдэй Аддамс, который та исполняет на школьной дискотеке в четвертой серии, моментально стал настоящим культурным феноменом и вирусным трендом в социальных сетях. В недавнем интервью Netflix исполнительница роли Уэнсдэй Дженна Ортега рассказала фанатам, что сама поставила хореографию, не являясь профессиональной танцовщицей. По словам актрисы, ее вдохновили британская рок-группа Siouxsie and the Banshees, актриса Лиза Лоринг, игравшая Уэнсдэй в черно-белой “Семейке Аддамс” с 1964 по 1966 годы, а также готическая клубная культура 80-х.

На самом деле я чувствовала себя очень скованно, – призналась Ортега. – Я сама поставила эту хореографию, и думаю, теперь совершенно очевидно, что я далеко не танцор.

Премьера сериала Тима Бертона “Уэнсдэй” состоялась на Netflix 23 ноября. Сюжет шоу крутится вокруг дочери Гомеса и Мортиши Аддамс, которая вынуждена осваиваться в новой школе. Впрочем, Уэнсдэй попадает в необычное учебное заведение: здесь учатся вампиры, оборотни и серены, а в соседнем городке происходят странные и жуткие вещи.

Отметим, что семейку Аддамс создал в 1938 году американский художник Чарльз Аддамс в качестве газетных комиксов. 


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