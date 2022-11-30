Сериал “Уэнсдэй” Тима Бертона побил рекорд просмотров на Netflix

Похоже, хиту Netflix “Очень странные дела” придется подвинуться. Новый сериал “Уэнсдэй” от режиссера Тима Бертона побил рекорд просмотров англоязычных шоу на знаменитой стриминговой платформе. На первой же неделе после премьеры спин-офф “Семейки Аддамс” посмотрели более 341,2 миллиона раз.

Отметим, что танец главной героини Уэнсдэй Аддамс, который та исполняет на школьной дискотеке в четвертой серии, моментально стал настоящим культурным феноменом и вирусным трендом в социальных сетях. В недавнем интервью Netflix исполнительница роли Уэнсдэй Дженна Ортега рассказала фанатам, что сама поставила хореографию, не являясь профессиональной танцовщицей. По словам актрисы, ее вдохновили британская рок-группа Siouxsie and the Banshees, актриса Лиза Лоринг, игравшая Уэнсдэй в черно-белой “Семейке Аддамс” с 1964 по 1966 годы, а также готическая клубная культура 80-х.

На самом деле я чувствовала себя очень скованно, – призналась Ортега. – Я сама поставила эту хореографию, и думаю, теперь совершенно очевидно, что я далеко не танцор.

Премьера сериала Тима Бертона “Уэнсдэй” состоялась на Netflix 23 ноября. Сюжет шоу крутится вокруг дочери Гомеса и Мортиши Аддамс, которая вынуждена осваиваться в новой школе. Впрочем, Уэнсдэй попадает в необычное учебное заведение: здесь учатся вампиры, оборотни и серены, а в соседнем городке происходят странные и жуткие вещи.

Отметим, что семейку Аддамс создал в 1938 году американский художник Чарльз Аддамс в качестве газетных комиксов.