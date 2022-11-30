Редкий выход: Брендан Фрейзер c красавцами-сыновьями на предпоказе фильма “Кит” в Нью-Йорке

53-летний голливудский актер и звезда франшизы “Мумия” Брендан Фрейзер редко появляется на публике со своими повзрослевшими сыновьями, однако ради предпоказа нового фильма Даррена Аронофски “Кит”, который состоялся в нью-йоркском Линкольн-центре, решил сделать исключение. У пресс-волла исполнитель главной роли фотографировался с 16-летним Лиландом и 18-летним Холденом. Также на мероприятии присутствовала и возлюбленная актера Джин Мур.

Отметим, что у сыновей Фрейзера есть еще один брат — 20-летний Гриффин. Все трое детей родились в начале 2000-х браке актера с экс-супругой Эфтон Смит. Пара познакомилась в 1993 году на одной из вечеринок, которые устраивала Вайнона Райдер, но поженилась лишь спустя пять лет и только позже задумалась о расширении семьи. В 2007 году Фрейзер и Смит объявили о разводе.

Лиланд Фрейзер, Брендан Фрейзер, Холден Фрейзер

Сюжет драмы Даррена Аронофски “Кит” рассказывает о Чарли (Брендан Фрейзер) — мужчине средних лет, который пытается восстановить связь со своей 17-летней дочерью. Отдалившись от семьи, из чувства вины Чарли начал переедать, достигнув веса в 600 фунтов — около 272 килограмм. Для Фрейзера, по его же словам, это был абсолютно новый опыт. Мировая премьера фильма состоится 9 декабря — смотрите трейлер здесь.