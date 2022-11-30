Все оттенки цвета бордо: какой маникюр в моде этой зимой

Что может согреть нас долгим, зимним вечером? Огонь в камине, теплый глинтвейн, бокал красного вина. Вы тоже обратили внимание, как зимой нас тянет на насыщенные, красные цвета? Нет ничего удивительного, что винные оттенки стали новым трендом для покрытия ногтей. Такой маникюр заявляет о вас, как о сильной, уверенной женщине.

Веяние из Южной Кореи – винный маникюр

Отсюда к нам пришла мода на красные ноготочки , что кажется удивительным, учитывая прошлогодние тенденции. Еще недавно кореянки изощрялись в сложных, многогранных конструкциях с 3D эффектом, а сегодня резко повернули на курс минимализма. Вдруг у них проснулась тяга к простым, но эффектным ногтям. Сегодня, в Южной Корее женщины уже встраиваются в очередь к своим мастерам. Скоро и у нас будет наблюдаться аналогичное веяние.

Светло-бордовый маникюр

Или «сиропный», как его называют сегодня в Корее. Вместо рисунков, блесток и даже популярных некогда кошачьих глаз, сегодня девушки выбирают кроваво-красный маникюр. Нравится ли эта тенденция мужчинам? Да, они обожают, когда женщины используют яркую помаду и лаки. В этом случае спутница заявляет о себе, как о значимой, волнительной и сексуальной. Но минимализм вовсе не является обязательным, всегда можно добавить к базовому цвету декоративные элементы.

Мастера хорошо знают, что маникюр в красных оттенках чаще начинают выбирать ближе к осени. Это не удивительно, в природе остается так мало красок, а на кончиках наших пальцев распускаются очаровательные цветы. Но в Южной Корее в этом году тренд на винные оттенки для ногтей не зависит от сезона и температуры воздуха на улице. Наверное, не было других цветов лака, который бы настолько захватывал аудиторию.

Длина ногтей и насыщенность цвета

Рассматривая фотографии моделей несложно отметить, что прозрачнность лака раскрывается на длинных ногтях. Значит ли это, что от вишневых оттенков нужно отказаться тем, кто носит короткие ногти?

Вовсе нет, нужно лишь найти себе грамотного мастера. Подбирая оттенки от алой вишни, до бордо, он может создавать переливы и расставлять акценты. Благодаря этому ногти любой длины получают глубину и смотрятся просто роскошно.

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Темно-бордовый маникюр

Истинный бордо начинается с темно-вишневого и заканчивается глубоким, практически черным оттенком.

Чтобы затмить кореянок и выдержать модный стиль, не нужно прикладывать много усилий.

Вам потребуется темно-бордовый лак, который нужно смешать с базовым покрытием. Нанесите его на ногти и высушите.

После этого повторите нанесение и опять высушите. Только не увлекайтесь, иначе у вас будет обычный, бордовый лак без эффекта «магического желе». Мастер в салоне всегда может предложить дополнительные эффекты, но и сам по себе такой маникюр приковывает взгляды.